Фото: «Коронавирусный» град обрушился на Китай и Мексику
Необычная форма частицы льда заставила пользователей социальных сетей поверить в послание свыше.
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Фото, видео: Twitter @ArleneL83330489, globallookpress.com /Joerg Schueler via www.imago-ima
«Коронавирусный» град обрушился на Китай и Мексику. Выпавшие в виде осадков частицы льда необычной формы наблюдали жители Циндао и Монтеморелоса.
Пользователи социальных сетей тут же начали выкладывать фото и комментировать происходящее.
«Вот такой град был вчера вечером в Циндао», — пишет один из юзеров в Twitter.
Жители северных регионов Мексики и восточных районов Китая решили, что градины, похожие на строение коронавируса, стали посланием свыше. Якобы бог, таким образом, дал людям знак о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
Несмотря на это, ученые настроены более реально и отмечают, что подобный вид частиц льда является нормой. Специалисты пояснили, что град начинает образовываться всегда сферической формы. При особо сильных штормовых явлениях «ледышки» могут разбиваться и соединяться друг с другом, образуя похожую на коронавирус форму.
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