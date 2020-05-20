Необычная форма частицы льда заставила пользователей социальных сетей поверить в послание свыше.

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Фото, видео: Twitter @ArleneL83330489, globallookpress.com /Joerg Schueler via www.imago-ima

Тема:
Погода Эпидемия коронавируса

«Коронавирусный» град обрушился на Китай и Мексику. Выпавшие в виде осадков частицы льда необычной формы наблюдали жители Циндао и Монтеморелоса.

Пользователи социальных сетей тут же начали выкладывать фото и комментировать происходящее.

«Вот такой град был вчера вечером в Циндао», — пишет один из юзеров в Twitter.

Twitter @ArleneL83330489

Жители северных регионов Мексики и восточных районов Китая решили, что градины, похожие на строение коронавируса, стали посланием свыше. Якобы бог, таким образом, дал людям знак о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Несмотря на это, ученые настроены более реально и отмечают, что подобный вид частиц льда является нормой. Специалисты пояснили, что град начинает образовываться всегда сферической формы. При особо сильных штормовых явлениях «ледышки» могут разбиваться и соединяться друг с другом, образуя похожую на коронавирус форму.

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