По словам эксперта, сейчас в городе наблюдается аномальная погода.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sergey Smirnov, 5-tv.ru

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Погода

Главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидает жителей города этим летом. Эксперт также высказался и о текущей ситуации. Сегодня, по его словам, в Северной столице прошли аномальные осадки.

«Сегодня аномальная погода для 21-го числа. Везде восточнее Санкт-Петербурга снег лежит. Это аномально. Но этот день последний, заканчивается холодный период. И в город будет приходить тепло», — сказал он.

Александр Колесов подчеркнул, что в ближайшие дни в регионе по-прежнему будут сохраняться северные ветра. По его словам, температура воздуха в Санкт-Петербурге в пятницу 22 мая поднимется до +10-12 градусов, в субботу — до +12-14, а в воскресение — до +14-16. К началу следующей недели ветер поменяется на юго-западный. Осадки прекратятся, и хорошая погода установится до конца месяца.

Метеоролог подчеркнул, что температуры в разных регионах страны всегда отличаются. Поэтому он призвал учесть тот факт, что в Санкт-Петербург в силу его географического местоположения, очень быстро приходит холод из Арктики.

«Наш предварительный прогноз на июнь говорит, что дневная температура будет примерно +16-21 градус. Это норма. Начало месяца может оказаться потеплее, и какие-то отдельные дни будут „выскакивать“ на +25-30 градусов. Такое бывает. Приходит циклон, приносит погоду, а потом он уходит и опять становится прохладно», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что последние 20 лет лето в Санкт-Петербурге было теплым исключительно за счет июля и августа. В июне температура воздуха часто бывает ниже нормы.

«Зима была теплая, весна — холодная. 75% — лето будет близкое к норме или даже прохладное. Можно попасть в 25%, но это будет какой-то Центральный или Южный регион», — добавил Колесов.

Ранее 5-tv.ru писал, что научный руководитель Гидрометцентра РФ пообещал четыре волны тепла этим летом, много пожаров и подтоплений.

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