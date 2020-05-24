Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 24 мая

Погибшие и пострадавшие на 24 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 5 409 396 человек. Болезнь унесла жизни 344 028 человек. Выздоровели 2 250 709 пациентов.

Ситуация в России

Всего в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 388 летальных исхода, выздоровели 107 936 человек. В России проведено более 8,4 миллиона тестов. Такие данные приводит Оперативный штаб.

Мусульмане всего мира отмечают Ид аль-Фитр или Ураза-байрам — «праздник разговения». В этой религии он следует сразу за 30-днемным постом Рамадан, в 2020 году начало пришлось на 24 мая. Длится празднование три дня и сопровождается массовым намазом в мечетях, а также народными гуляниями и застольями. Но в 2020 году свои коррективы в традицию внесла пандемия коронавируса. Из-за COVID-19 собрания людей невозможны. Накануне президент РФ Владимир Путин обратился к мусульманам с просьбой отметить праздник дома, воздержавшись от коллективных молитв.

Врач-терапевт многопрофильного медицинского центра в Петербурге Юрий Ярошенко в беседе с 5-tv.ru отметил, что в ближайшем будущем 70% населения России обретет иммунитет к коронавирусу. Специалист отметил, что россияне максимально переболеют COVID-19 за три-четыре месяца.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом новосибирцы закатили тусовку, нарушив самоизоляцию Шумная вечеринка возмутила рестораторов, теряющих прибыль из-за пандемии. На весельчаков пожаловались мэру и губернатору. А в Москве подпольную вечеринку в баре Москвы накрыла полиция. Инцидент произошел ночью 23 мая на Пречистенской набережной.

Сергей Шнуров посвятил стихи жизни в самоизоляции. Музыкант в привычной ему стихотворной манере рассказал, что они с женой стали Робинзоном и Пятницей на необитаемом острове под названием райская дача. И это им очень даже нравилось.

Ситуация в мире

По-прежнему самая тяжелая ситуация с коронавирусом в США. Один миллион шестьсот тысяч зараженных. Почти сто тысяч смертей. На этом фоне Дональд Трамп не перестает шокировать мировую общественность. Отказывается финансировать ВОЗ, плюет на угрозу второй волны заражений, демонстративно ходит на публике без маски. А еще активно стимулирует многие штаты отменять ограничения и переходить к повседневной жизни, несмотря на пугающую статистику, которую, кстати всеми силами пытаются приукрасить.

Тем временем американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США вместо привычных статей и фотографий. В материале представлены имена жертв, которых когда-либо упоминали разные издания. Журналисты взяли из напечатанных некрологов по одной фразе, «запечатлевшей неповторимость каждой потерянной жизни». Как отмечается, за последние 40 лет это первый случай, когда в издании на первой полосе нет ничего, кроме текста.

Вслед за Америкой в бездну безумия, похоже, погрузилась и Бразилия. Стремительный рост. Каждый день 20 тысяч зараженных. Они уже вторые в мире. Вслед за США, и есть основания считать, что реальные цифры — значительно больше. Больницы переполнены, медики не справляются. И на этом фоне президент Жаир Болсонару в четверг еще раз призвал к отмене карантина. Местные жители тут же переименовали COVID-19 в «Болсонарувирус».

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