«Жизнь довела»: в чем главное сходство Бузовой и Собчак?

Неожиданное сходство певицы Ольги Бузовой и телеведущей Ксении Собчак обнаружила скандальный блогер Елена Миро. На своей странице в LiveJournal она заявила, что двух светских львиц объединяет не только общее прошлое на проекте «Дом-2», но и внешнее сходство. Последнее обстоятельство все чаще подмечают пользователи соцсетей, пишут «Дни.ру». Кроме того, по мнению блогера, обе женщины вскоре перестанут представлять интерес для публики.

«По виду, если не знать, кто это вообще такие, можно легко подумать, что женщины — сестры. На самом же деле, причина сходства не в родственных связях и даже не вирусе, которым эти бабы инфицировали себя в причинное место на лобном месте. Все проще, это их жизнь довела!» — написала Миро.

Также она нашла, что у Бузовой и Собчак «дряблая серая кожа», поскольку у обеих проблемы с личной жизнью и они злоупотребляют алкоголем. Будущее у знаменитостей, по ее мнению, незавидное.

«Еще немного, и Оля, и Ксюша станут теми самыми городскими сумасшедшими бабками. Да чего греха таить? Уже стали», — резюмировала Миро.

Блогер известна своими критическими высказываниями в адрес звезд. Ранее, как писал 5-tv.ru, Елена Миро раскритиковала откровение Кудрявцевой о грудных имплантах.