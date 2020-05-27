На каких животных похожи российские знаменитости? — в сети новый флешмоб

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Василий Заика
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Приложение Gradient набирает популярность среди пользователей Instagram.

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Фото, видео: Instagram @buzova86, @volkonskaya.reshetova, @borodylia, @m_galustyan, @rudovanata, @timatiofficial

Тема:
Ольга Бузова

Приложение для смартфонов Gradient набирает популярность среди пользователей Instagram. Этот софт не обошли вниманием и представители российского шоу-бизнеса. Знаменитости друг за другом выкладывают в аккаунтах социальной сети скриншоты из приложения, которое проводит внешнюю аналогию с животными.

В числе первых, кто обработал фото при помощи приложения, оказалась поющая телеведущая Ольга Бузова, чьи черты оказались схожи с собакой породы колли, коалой и тигром.

«Я вам говорила, что я кошечка? Ну, так вот, я родилась в год тигра — именно его выдало как самое похожее на меня животное. На других фотках выпали собачки и коала», — написала Ольга Бузова в своем посте.

Instagram @buzova86

В свою очередь, рэпер Тимати, обнаружив аналогию с шимпанзе, в сторис заявил, что не намерен больше использовать Gradient.

Instagram @timatiofficial

Актриса Наталья Рудова, наоборот, осталась довольна подобранным вариантом. Приложение проассоциировало ее с лисой на нескольких фото.

«Как ни крути, со всех сторон я — хитрюшка», — написала Наталья Рудова.

Instagram @rudovanata

Шоумен Михаил Галустян в отличие от других предстал в разных ипостасях: овчарка, разжиревший боров или панда.

«Как это понимать?!» — озадачился юморист.

Instagram @m_galustyan

Подписчики Михаила Галустяна выразили мнение, что он крайне многогранная личность, а также «человек-оркестр».

Ксения Бородина была удивлена сходством с пандой, котом и кенгуренком. Телеведущая отметила, что результаты, которые выдало приложение, весьма неожиданные.

Instagram @borodylia

Избранница Тимати — модель Анастасия Решетова выложила сразу несколько вариантов в сравнении с пантерой, тюленем, орангутаном, пандой, уткой и котенком. Знаменитость не стала отмечать, каким сравнением осталась довольна и попросила пользователей выбрать самим. У юзеров лидируют орангутан, панда и котенок.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети запустили «диванный» флешмоб.

Тема:
Ольга Бузова
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