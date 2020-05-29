«Семью надо кормить»: звезда сериала «Мажор» о смене профессии из-за COVID-19
Актер Александр Обласов признался, кем готов пойти работать в сложные времена.
Фото: Instagram @alekob1
Звезда сериала «Мажор», актер Александр Обласов признался, что будет делать в случае, если из-за коронавируса ему негде будет работать и не на что покупать еду.
В беседе с журналистом Борисом Корчевниковым актер заявил, что и не думает сразу же сдаваться или впадать в депрессию. Он, как настоящий мужчина, продолжит искать работу. И, если понадобится, пойдет хоть в шоферы, хоть — в доставщики еды.
«Ведь театры закрыты до осени, а семью кормить надо!» — констатировал гость программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
А также добавил, что в жизни не раз сталкивался со сложными ситуациями. Так, например, с первой женой Ольгой Александр познакомился в театральном училище. На тот момент актер был безработным и буквально нищим человеком. Но вскоре молодым удалось преодолеть материальные трудности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда шоу-бизнеса Елена Воробей выставила на продажу собственную квартиру из-за нехватки денег на фоне COVID-19.
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