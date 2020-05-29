«Семью надо кормить»: звезда сериала «Мажор» о смене профессии из-за COVID-19

Звезда сериала «Мажор», актер Александр Обласов признался, что будет делать в случае, если из-за коронавируса ему негде будет работать и не на что покупать еду.

В беседе с журналистом Борисом Корчевниковым актер заявил, что и не думает сразу же сдаваться или впадать в депрессию. Он, как настоящий мужчина, продолжит искать работу. И, если понадобится, пойдет хоть в шоферы, хоть — в доставщики еды.

«Ведь театры закрыты до осени, а семью кормить надо!» — констатировал гость программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

А также добавил, что в жизни не раз сталкивался со сложными ситуациями. Так, например, с первой женой Ольгой Александр познакомился в театральном училище. На тот момент актер был безработным и буквально нищим человеком. Но вскоре молодым удалось преодолеть материальные трудности.

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