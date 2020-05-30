Ольга Бузова сразила фанатов образом плохой училки

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Алиса Старжевская
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Певица выложила пафосный видеоролик в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова предстала перед фанатами в образе плохой училки. Певица выложила в свой профиль в Instagram новый ролик, где она под пафосную музыку в замедленном движении в супер стильном наряде выходит из школы. На Ольге надет ярко-желтый полуспортивный костюм, короткий черный топ и белые массивные кроссовки. Ее волосы завиты легкой волной, а на лице модные солнцезащитные очки.

Школьники, которые собрались у входа в учебное заведение пришли в шок от такой учительницы: они роняют из рук бургеры, разливают кока-колу и не могут отвести взгляд от Ольги.

В какой-то момент певица останавливается и с возмущением интересуется у учеников — «А что не в форме?» Школьники от страха бросают вещи и убегают в разные стороны.

«Когда в школу пришла новая учительница», — подписала видео светская дива.

Instagram @buzova86

Подписчики оценили модный образ Ольги Бузовой и отметили, что хотели бы себе такую же учительницу.

«С такой бы мальчики не учились бы совсем»;

«Очень плохая училка»;

«С такой учительницей я бы школу не прогуливала»;

«Кайф, сразила всех», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отражение в зеркале довело Бузову до слез.

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