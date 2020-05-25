«Ожидание — реальность»: как отражение в зеркале довело Бузову до слез
Ведущая «Дома-2» приняла участие в челлендже, позабавив подписчиков.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Ольга Бузова приняла участие в популярном челлендже. Для этого она сняла забавный ролик, которым поделилась с подписчиками в Instagram. По сюжету звезда стоит у зеркала в домашнем виде: на голове у нее полотенце, под глазами косметические патчи, на носу очки, а одета она при этом в растянутую пижаму. Девушка занята протиркой зеркала. Стоит ей сделать движение тряпкой, как в отражении она преображается: теперь Оля красиво накрашена и облачена в сексуальный наряд — обтягивающий красный топ в тон к губной помаде. Ведущая удивляется, образ с каждым движением то исчезает, то вновь появляется, но в финале она остается такой, как была. Расстроившись, Бузова убегает с плачем из комнаты.
«Ожидание — реальность. А вы бы хотели иметь такое зеркало?» — обратилась к фолловерам звезда «Дома-2».
Поклонники одобрили видео и порассуждали на тему, чего больше от такого волшебного предмета в доме: вреда или пользы.
«Очень нужно, а то все в пижаме»
«После карантина влезть бы в него»
«Ахахаххха, Оля ты лучшая»
«Нервишки бы мне потрепало такое зеркало», — веселились фанаты.
Не оставил без внимания видео возлюбленной ее бойфренд Давид Манукян, пишет сайт Teleprogramma.pro. Он не был многословен, а просто оставил в комментариях три смеющихся до слез смайла.
Ольга Бузова в последние дни в центре внимания. Она оказалась невольно замешана в историю самого странного захвата заложников в Москве, который только можно представить. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как происшествие, связанное с именем Бузовой, превратилось в комедию положений.
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