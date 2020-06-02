«Ждите рыбнадзор»: По затопленным улицам Брянска плавают «гондольеры» — видео

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Светлана Александрова
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После проливных дождей горожане обмениваются в соцсетях впечатлениями и кадрами последствий стихии.

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Фото, видео: Instagram @elena_melrose, Соцсети

Тема:
Погода

Жители Брянска, где несколько дней шли проливные дожди делятся в соцсетях видео и фотографиями затопленных улиц, превратившихся в реки и озера. Но главными городскими ньюсмейкерами стала парочка молодых людей, отправившихся в плавание по улице Ульянова на надувной лодке. Вмиг прославившиеся смельчаки уже получили прозвище Гондольеры.

«Парни молодцы! Несмотря на то что происходит в городе прям вообще красавцы, порадовали! лучшая новость за последние полгода!»

«Это улица Ульянова, возле рынка, там можно было вчера подводным плаванием заниматься, троллейбус не проехал».

«Главное — в масках. Заплыв нормальный. Нарушений нет!»

«Вроде запрет пока на лодке… ждите рыбнадзор…», — делятся впечатлениями участники одной из групп в «ВКонтакте».

Однако некоторые особо внимательные заподозрили в этом заплыве рекламную акцию — они разглядели на кадрах расположенный поблизости магазин рыболовных снастей. Но как бы то ни было, ребята в любом случае повеселили публику.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из подмосковного Сергиева Посада, где после ливней некоторые дома оказались под водой по самую крышу.

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