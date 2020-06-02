В десятках городов России объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен сегодня в десятке регионов России. От Крыма до Чукотки — сплошные грозы, ливни и ураганный ветер.

В Новосибирске ливневки не справились с сильными дождями. Водителям пришлось форсировать улицы в центре города, которые превратились в реки. Коммунальные службы пытаются ликвидировать потоп.

В Мурманской области половодье на реке «Кола» стало причиной обрушения железнодорожного моста. Опору конструкции размыло водой и участок моста рухнул в реку. На месте введен режим чрезвычайной ситуации.

А в Белгороде в эти минуты устраняют последствия смерча. Ураган повредил десятки домов, а также повалил столбы линий электропередачи и деревья.