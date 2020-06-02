В десятках городов России объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Начало лета продолжает испытывать на прочность регионы страны не жарой, а ураганами и обильными дождями.
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Фото, видео: ТАСС / Ясько Кирилл, 5-tv.ru
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен сегодня в десятке регионов России. От Крыма до Чукотки — сплошные грозы, ливни и ураганный ветер.
В Новосибирске ливневки не справились с сильными дождями. Водителям пришлось форсировать улицы в центре города, которые превратились в реки. Коммунальные службы пытаются ликвидировать потоп.
В Мурманской области половодье на реке «Кола» стало причиной обрушения железнодорожного моста. Опору конструкции размыло водой и участок моста рухнул в реку. На месте введен режим чрезвычайной ситуации.
А в Белгороде в эти минуты устраняют последствия смерча. Ураган повредил десятки домов, а также повалил столбы линий электропередачи и деревья.
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