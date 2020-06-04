Ливень, гроза, шквалистый ветер: Северный Кавказ оказался в эпицентре урагана

Эфирная новость 29

Дожди вымывают дороги, в лужах утопают грузовики, порывистый ветер вырывает крыши высоток, массивные металлические конструкции с грохотом падают на землю, прохожим едва удается отскочить в сторону.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Marcel Kusch, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Северный Кавказ минувшей ночью оказался в эпицентре сильнейшего урагана. На весь регион разом обрушился мощный ливень, гроза, град и шквалистый ветер.

В Кабардино-Балкарии упавшим деревом убило мужчину. Десятки пострадавших в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Сотни человек лишились крыши над головой. Тысячи остались без света.

Ураган срывал кровли, деревья, железные конструкции, люди спасались от стихии бегством. Кадры небывалого разгула непогоды и масштабы разрушений в регионе в материале корреспондента МИЦ «Известия» Рината Гинатуллина.

Тема:
Погода
4 июн
Видео: Ливень, град и шквалистый ветер обрушились на Чеченскую Республику
3 июн
Сорвиголова и большая вода: циклоны продолжают властвовать в регионах России
3 июн
Когда настоящее лето вернется в Москву? — прогноз метеорологов
2 июн
Аналитики рассказали, насколько аномальной была весна в России в 2020 году
2 июн
Что можно сажать на грядках в период июньского похолодания — советы агронома
2 июн
В десятках городов России объявлен оранжевый уровень погодной опасности
2 июн
«Ждите рыбнадзор»: По затопленным улицам Брянска плавают «гондольеры» — видео
1 июн
Сорванные крыши домов и гигантские капли града: На Белгород обрушился ураган
1 июн
Погодные сюрпризы: первый день лета Салехард встретил снегом — видео
1 июн
Какую погоду ждать в июне — прогноз Гидрометцентра

Читайте также

+15° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
68.34
-0.64 76.62
-0.16
Мистический коридор затмений. Что сулят людям Солнце и Луна в период с 5 ...

Последние новости

13:30
Песков прокомментировал расхождение данных об информировании о ЧП в Норильске
13:22
«Тростиночка»: Звезда сериала «Кухня» показала, как похудела после третьих родов
13:18
Движение в мегаполисе: сможет ли велосипед стать самым удобным транспортом в РФ?
13:11
Ливень, гроза, шквалистый ветер: Северный Кавказ оказался в эпицентре урагана
13:06
Названы автомобили, подпадающие под льготное автокредитование в России
12:54
Прилучный после разрыва с Муцениеце шокировал фанатов «постаревшим» селфи

Сейчас читают

Пригожин резко ответил Охлобыстину на колкости по поводу «безденежья» артистов
«Ты у нас грязнулька!» — Эммануил Виторган мило покормил восьмимесячную дочку
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок