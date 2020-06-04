Ливень, гроза, шквалистый ветер: Северный Кавказ оказался в эпицентре урагана
Дожди вымывают дороги, в лужах утопают грузовики, порывистый ветер вырывает крыши высоток, массивные металлические конструкции с грохотом падают на землю, прохожим едва удается отскочить в сторону.
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Фото, видео: ТАСС / Marcel Kusch, 5-tv.ru
Северный Кавказ минувшей ночью оказался в эпицентре сильнейшего урагана. На весь регион разом обрушился мощный ливень, гроза, град и шквалистый ветер.
В Кабардино-Балкарии упавшим деревом убило мужчину. Десятки пострадавших в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Сотни человек лишились крыши над головой. Тысячи остались без света.
Ураган срывал кровли, деревья, железные конструкции, люди спасались от стихии бегством. Кадры небывалого разгула непогоды и масштабы разрушений в регионе в материале корреспондента МИЦ «Известия» Рината Гинатуллина.
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