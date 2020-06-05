Более 200 тысяч россиян вылечились от COVID-19

Число россиян, вылечившихся от COVID-19, превысило двести тысяч человек. За сутки из больниц выписаны почти девять тысяч пациентов.

По данным Оперативного штаба, зарегистрировано менее девяти тысяч новых случаев заражения. Суточный рост остается на рекордно низком уровне — два процента. Уже 20 дней подряд число выявленных случаев коронавирусной инфекции не превышает десяти тысяч человек. Количество тестов на коронавирус, проведенных в России, приближается к 12 миллионам.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, мэр столицы Сергей Собянин заявил о возможности снятия большинства ограничений до начала июля. В Петербурге власти заявили о выходе на плато. А в Минобороны РФ определились с окончательным составом первой группы добровольцев, которые вызвались испытать на себе российскую вакцину от коронавируса.

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