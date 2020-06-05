Более 200 тысяч россиян вылечились от COVID-19

Эфирная новость 12

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции уже двадцать дней подряд не превышает десяти случаев в сутки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Matteo Biatta/Ropi, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число россиян, вылечившихся от COVID-19, превысило двести тысяч человек. За сутки из больниц выписаны почти девять тысяч пациентов.

По данным Оперативного штаба, зарегистрировано менее девяти тысяч новых случаев заражения. Суточный рост остается на рекордно низком уровне — два процента. Уже 20 дней подряд число выявленных случаев коронавирусной инфекции не превышает десяти тысяч человек. Количество тестов на коронавирус, проведенных в России, приближается к 12 миллионам.

Как сообщал ранее 5-tv.ru,  мэр столицы Сергей Собянин заявил о возможности снятия большинства ограничений до начала июля. В Петербурге власти заявили о выходе на плато. А в Минобороны РФ определились с окончательным составом первой группы добровольцев, которые вызвались испытать на себе российскую вакцину от коронавируса.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
5 июн
Минобороны определило состав группы добровольцев для испытаний вакцины от корона
5 июн
Власти Токио заявили о возможном проведении Олимпиады в 2020 году
4 июн
Путин поручил Шойгу оказать помощь Забайкалью в борьбе с COVID-19
4 июн
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
4 июн
Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от COVID-19
4 июн
Эпидемиолог рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу
4 июн
За сутки в России от коронавируса излечились 8 666 человек
4 июн
Инфекционист перечислил факторы наступления второй волны коронавируса
4 июн
Собянин считает, что необходимость носить маски сохранится в Москве до осени
4 июн
Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет россиянам

Читайте также

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
69.02
0.68 77.32
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:16
Более 200 тысяч россиян вылечились от COVID-19
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
2:42
«Она не готова»: Хилькевич призналась, почему боится отдать дочь в детский сад
2:24
Глядя из космоса: Опубликованы спутниковые снимки разлива топлива в Норильске
2:08
Супруг Тамары Миансаровой побил изводившего ее тестя актера Николая Чиндяйкина
1:58
Сообщение о «минировании» пришло на электронную почту посольства РФ в Аргентине

Сейчас читают

Пятница, 5 июня: как вести себя в «клубничное» лунное затмение?
ТОП-4 самых назойливых знака зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок