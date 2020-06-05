Смерчь повредил десятки строений в Псковской области

В Псковской области ликвидируют последствия мощного смерча. Вихрь всего за пять минут повредил десятки строений. Больше всего досталось гаражам — с них сорвало крыши, а обломками повредило несколько машин. К счастью обошлось без пострадавших. Для Северо-запада России подобное явление — большая редкость.

И, похоже, не последняя. По прогнозам синоптиков, уже завтра в европейскую часть страны придет аномальная жара. В Псковской, Новгородской областях, в республике Коми и Перми температура на десять градусов превысит многолетние значения. А в Москве и Петербурге уже в эти выходные столбики термометров покажут плюс 27.