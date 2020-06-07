Видео: Зеленского «застукали» в мясном отделе после прогулки на велосипеде
По словам очевидцев, продуктовая тележка лидера Украины ломилась от «вкусной и полезной» еды.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Дарья Мороз показала фото дочери от Богомолова с младшей тетей
Фото, видео: ТАСС / Николаев Иван, Facebook @lyudmyla.penkrat
Жители Украины впали в ступор, увидев главу государства Владимира Зеленского в мясном отделе обычного супермаркета. Кадры случайной встречи с лидером страны опубликовала в своем Facebook посетительница магазина, журналистка Людмила Арханова.
В описании к видео женщина призналась, что, зайдя в помещение, сразу почувствовала неладное. Так, например, путь в мясной отдел ей преградил рослый охранник, затем — еще один, стоящий возле витрин с молочной продукцией и сырами.
«Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты! <…> В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход… Мне стало интересно, кого так охраняют», — отметила Людмила.
Женщина рассказала, что за несколько часов до встречи увидела фото Зеленского в аккаунте друга. Оказалось, что украинский лидер совершал велопрогулку неподалеку от того места, куда заглянула удачливая журналистка. Как уверяет очевидица, в продуктовой тележке у президента было все самое вкусное и полезное.
«Пиара в поход магазина у президента нет. Есть любовь к своей семье. Владимир смотрел в список, что купить. И это видео снято уже в третьем отделе. Одно могу сказать: жене и ребенку повезло. У них заботливый муж и отец», — написала Арханова.
Пользователи сети, а также фолловеры журналистки восприняли данный пост неоднозначно. Одни — заметили, что данная встреча не случайность, другие и вовсе разозлились на «бездарно теряющего время» главу Украины.
«В Сельпо не встретила бы!»
«Клоун, блин… Случайно он зашел…»
«У президента страны, в которой полно проблем, достаточно времени, чтобы топтаться у кассы в обычном супермаркете?! Вы серьезно?!»
«Как по мне, это — показуха…» — обращались юзеры к автору поста.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимира Зеленского высмеяли за стрельбу в «кабана» из лука.
- 3 июн
- «Спаситель» Украины Михаил Саакашвили послал народ «к чертовой матери» — видео
- 3 июн
- Нацбанк Украины ввел в оборот монету с изображением неизвестного человека
- 2 июн
- Экс-глава МИД Украины предрек Третью мировую войну в 2021 году
- 2 июн
- Стало известно о тайном плане Украины по возвращению Крыма
- 2 июн
- Украина предложила формат консультаций по Донбассу без России
- 1 июн
- Водители спроворцировали массовую акцию протеста на Украине
- 31 мая
- «Пусть сдохнут»: львовский телеведущий высказался за «глухую» блокаду Крыма
- 31 мая
- Украине напомнили об ее исконных территориях
- 31 мая
- В Верховной раде заявили о потребности Украины в российском рынке
- 31 мая
- На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Читайте также
94%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?