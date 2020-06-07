Видео: Зеленского «застукали» в мясном отделе после прогулки на велосипеде

Жители Украины впали в ступор, увидев главу государства Владимира Зеленского в мясном отделе обычного супермаркета. Кадры случайной встречи с лидером страны опубликовала в своем Facebook посетительница магазина, журналистка Людмила Арханова.

В описании к видео женщина призналась, что, зайдя в помещение, сразу почувствовала неладное. Так, например, путь в мясной отдел ей преградил рослый охранник, затем — еще один, стоящий возле витрин с молочной продукцией и сырами.

«Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты! <…> В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход… Мне стало интересно, кого так охраняют», — отметила Людмила.

Женщина рассказала, что за несколько часов до встречи увидела фото Зеленского в аккаунте друга. Оказалось, что украинский лидер совершал велопрогулку неподалеку от того места, куда заглянула удачливая журналистка. Как уверяет очевидица, в продуктовой тележке у президента было все самое вкусное и полезное.

«Пиара в поход магазина у президента нет. Есть любовь к своей семье. Владимир смотрел в список, что купить. И это видео снято уже в третьем отделе. Одно могу сказать: жене и ребенку повезло. У них заботливый муж и отец», — написала Арханова.

Пользователи сети, а также фолловеры журналистки восприняли данный пост неоднозначно. Одни — заметили, что данная встреча не случайность, другие и вовсе разозлились на «бездарно теряющего время» главу Украины.

«В Сельпо не встретила бы!»

«Клоун, блин… Случайно он зашел…»

«У президента страны, в которой полно проблем, достаточно времени, чтобы топтаться у кассы в обычном супермаркете?! Вы серьезно?!»

«Как по мне, это — показуха…» — обращались юзеры к автору поста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимира Зеленского высмеяли за стрельбу в «кабана» из лука.