В каких регионах России ожидается 30-градусная жара?
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что жаркое лето будет перемежаться периодами прохлады.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин, Павел Бедняков
Волна тепла ожидается в центре России с понедельника, 8 июня. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд во время онлайн-конференции, пишут «Известия».
По его словам, превышение температурной нормы в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидается с 8 по 12 июня. Оно составит четыре-шесть градусов. В некоторые дни возможно увеличение этой цифры до семи-восьми градусов. Максимальная температура в дневное время составит 26-31 градусов, на юге округа — до 35 градусов.
В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) жара продержится с 8 по 11 июня. Норма прогревания воздуха в Архангельской области будет превышена на 9-11 градусов, максимально термометры будут показывать 27-32 градуса. В Вологодской области — превышение на 7-10 градусов с температурой до 26-31 градуса днем.
В республике Коми в эти дни воздух будет нагреваться выше нормы на 9-11 градусов, температурный максимум составит 24-29 градусов. В Ленобласти превышение будет на шесть-девять градусов, днем ожидается жара до 30 градусов.
Наряду с этим жаркое лето в стране будет перемежаться периодами прохлады, добавил Вильфанд.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МЧС предупредили петербуржцев о ветре и грозах в понедельник.
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