В МЧС предупредили петербуржцев о ветре и грозах в понедельник
Неблагоприятные погодные условия ожидаются и в Ленинградской области.
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Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир, Белинский Юрий
В МЧС предупредили жителей Петербурга о ветре и грозах в понедельник, 8 июня. Как сообщает «Экономика сегодня», в городе на Неве днем воздух прогреется до +24…+26 градусов.
Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет слегка пониженным — 758 миллиметров ртутного столба.
В Ленинградской области синоптики прогнозируют штормовую погоду. Столбик термометра днем приблизится к отметке +30 градусов.
МЧС рекомендует при неблагоприятных погодных условиях не выходить на улицу без лишней необходимости. Автолюбителям не стоит оставлять машины вблизи деревьев и неустойчивых конструкций. По возможности следует отказаться от использования личного транспорта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на смену смерчам и ливням на Россию надвигается аномальная жара.
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