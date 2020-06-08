В МЧС предупредили петербуржцев о ветре и грозах в понедельник

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Василий Заика
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Неблагоприятные погодные условия ожидаются и в Ленинградской области.

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Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир, Белинский Юрий

Тема:
Погода

В МЧС предупредили жителей Петербурга о ветре и грозах в понедельник, 8 июня. Как сообщает «Экономика сегодня», в городе на Неве днем воздух прогреется до +24…+26 градусов.

Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет слегка пониженным — 758 миллиметров ртутного столба.

В Ленинградской области синоптики прогнозируют штормовую погоду. Столбик термометра днем приблизится к отметке +30 градусов.

МЧС рекомендует при неблагоприятных погодных условиях не выходить на улицу без лишней необходимости. Автолюбителям не стоит оставлять машины вблизи деревьев и неустойчивых конструкций. По возможности следует отказаться от использования личного транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на смену смерчам и ливням на Россию надвигается аномальная жара.

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