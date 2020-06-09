Видео: устроивший ДТП Ефремов уснул в автомобиле полиции
Медицинская экспертиза подтвердила, что в момент аварии актер был пьян.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлено, как полицейские везут заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова после ДТП в полицейский участок. Из окна автомобиля виднеется фигура звезды, который спит в этот момент в автомобиле.
По предварительным данным, накануне на Смоленской площади в Москве Ефремов устроил аварии. Актер на огромной скорости выехал на встречную полосу и влетел в легковой автомобиль. В результате пострадало два человека, их госпитализировали.
Знаменитого актера задержали сотрудники правоохранительных органов. Экспертиза показала, что в момент происшествия Михаил находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ране 5-tv.ru сообщал, что в Москве перекрыто пять полос Садового кольца после ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
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