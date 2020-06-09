Видео: устроивший ДТП Ефремов уснул в автомобиле полиции

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлено, как полицейские везут заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова после ДТП в полицейский участок. Из окна автомобиля виднеется фигура звезды, который спит в этот момент в автомобиле.

По предварительным данным, накануне на Смоленской площади в Москве Ефремов устроил аварии. Актер на огромной скорости выехал на встречную полосу и влетел в легковой автомобиль. В результате пострадало два человека, их госпитализировали.

Знаменитого актера задержали сотрудники правоохранительных органов. Экспертиза показала, что в момент происшествия Михаил находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ране 5-tv.ru сообщал, что в Москве перекрыто пять полос Садового кольца после ДТП с участием актера Михаила Ефремова.