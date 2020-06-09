«Что взять с алкоголика?!» — Родственница погибшего в ДТП с Ефремовым водителя

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Василий Заика
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По словам Татьяны Захаровой, брат ее мужа получил в аварии травмы, несовместимые с жизнью.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Жена родного брата погибшего в «пьяном» ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя в беседе с 5-tv.ru рассказала, как узнала о трагедии. По словам Татьяны Захаровой, родственники узнали о случившемся после звонка из НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Женщина отмечает, что брат ее мужа был очень хорошим, добрым и трудолюбивым человеком.

«Нам позвонили из Склифа, потом выехал туда его крестник, потом мы выехали. Изначально говорили, что первая реанимация была в скорой, состояние было нестабильное, поэтому оперировать не было возможности. Там травмы были вообще несовместимые с жизнью — 12 ребер было переломано, руки, ноги, все органы пострадали, внутреннее кровотечение, черепно-мозговая травма, перелом шейного отдела позвоночника. Завтра результаты вскрытия будут», — сказала Татьяна Захарова.

Родственница погибшего мужчины подчеркнула, что Михаил Ефремов не пытался выйти на связь с их семьей. Татьяна Захарова отметила, что у жены водителя в день аварии скончалась мать. Женщина изначально подумала, что все произошедшее — чей-то розыгрыш и не поверила в очередную трагедию.

«Следователь с нами связался, у жены Сергея еще мама вчера умерла, она подумала, что это вообще розыгрыш, ничего не поняла. Я почему-то была уверена, что это безнаказанное вождение, что человек был нетрезв, и мои подозрения подтвердились. Мы когда увидели ролик аварии, было понятно, что человек вел машину в бессознательном состоянии. Он ехал даже не в крайнем ряду, это счастье, что Ефремов не собрал еще кучу машин. И эти высказывания его — „Я его вылечу“ — к сожалению, теперь лечить некого», — сказала Татьяна Захарова.

Жена брата скончавшегося водителя рассчитывает, что после широкого общественного резонанса Михаил Ефремов должен получить заслуженное наказание и ответить за содеянное.

«Я думаю, где-то посидит в неплохих условиях и выйдет. Мы, наверное, для них люди более низкого класса, что ли. С другой стороны, что взять с человека-алкоголика? У него куча штрафов. И насколько нам помогут эти его соболезнования?!», — заключила женщина.

ДТП с участием актера произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы. Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную легковушку. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью.

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