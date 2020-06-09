Песков назвал чудовищным ДТП с участием Михаила Ефремова

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Василий Заика
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Представитель Кремля прокомментировал инициативу депутатов Госдумы о лишении актера почетных званий.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами прокомментировал инициативу депутатов Госдумы о лишении Михаила Ефремова почетных званий после резонансного ДТП.

Представитель Кремля назвал аварию чудовищной, отметив, что в ней погиб человек.

«Об этом мы вообще не думаем! Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель, и не важно, кто он, устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», — заявил Дмитрий Песков.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы. Иномарка актера вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную легковушку. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефремов едва не спровоцировал аварию за секунды до смертельного ДТП.

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