Таинственная «жена» погибшего в ДТП с Ефремовым собирает деньги на похороны

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Сергей Зеленский
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Брат Сергея Захарова уверяет, что его родственник просто жил у этой женщины в квартире.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
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Некая женщина пытается выдать себя за супругу Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Такое мнение высказал брат Захарова. Родственник покойного утверждает, что дама была подругой Сергея. По его словам, брат жил у нее в квартире и платил за коммунальные услуги, но при этом близких отношений между ними не было. Сергей при первой же возможности приезжал домой, чтобы побыть с семьей, поддержать мать и встретиться с друзьями.

«Главным представителем потерпевшей стороны являюсь я. Других представителей на следствии по крайней мере не было, мне следователь ничего об этом не говорил. Если кто хочет помочь, то могут перечислять деньги на мою карту, карту жены погибшего брата. А эта, она — не является. В принципе, по закону, она посторонний человек», — сказал Валерий.

Брат погибшего в ДТП в центре столицы также подчеркнул, что никаких разговоров о женитьбе на какой бы то ни было особе не было. При этом он и не пытался развестись. С подругой брата он был знаком, но близко с ней не общался.

«Почему она себя выдает за жену — я не знаю», — отметил Захаров.

По словам супруги Валерия, в сети при этом появились объявления о переводе денег на номер карты сожительницы Сергея, которая представилась его женой.

ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади — прямо напротив МИД РФ — 8 июня. Предварительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения сын знаменитого актера Олега Ефремова Михаил вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, которым управлял Сергей Захаров. Последний в больнице, спустя несколько часов, скончался.

Тема:
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