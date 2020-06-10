Во вторник по Петербургу кое-где можно было передвигаться вплавь и по улицам. После изнурительной жары в 30 градусов на город обрушился сильнейший ливень, а в южных районах мегаполиса — крупный град.

В аэропорту Пулково были сбои в расписании, в один из самолетов попала молния, в городе возникли забытые пробки. О первой летней грозе и ее последствиях — Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тропические ливни обрушились на Благовещенск.