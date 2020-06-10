Первый летний ливень затопил Санкт-Петербург — видео
После 30-градусной жары на город обрушились потоки воды, местами с крупным градом.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Фото, видео: ТАСС / Антон Ваганов; 5-tv.ru
Во вторник по Петербургу кое-где можно было передвигаться вплавь и по улицам. После изнурительной жары в 30 градусов на город обрушился сильнейший ливень, а в южных районах мегаполиса — крупный град.
В аэропорту Пулково были сбои в расписании, в один из самолетов попала молния, в городе возникли забытые пробки. О первой летней грозе и ее последствиях — Елена Норкунайте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тропические ливни обрушились на Благовещенск.
- 9 июн
- Дождь с градом обрушились на Петербург после 32 градусной жары
- 9 июн
- Тропические ливни обрушились на Благовещенск — видео
- 9 июн
- Напоминает Сайлент Хилл: Водяной смерч сняли на видео в американском штате Алабама
- 8 июн
- В каких регионах России ожидается 30-градусная жара?
- 8 июн
- В МЧС предупредили петербуржцев о ветре и грозах в понедельник
- 7 июн
- На Россию идет аномальная жара. Как правильно питаться и заниматься спортом
- 5 июн
- Смерч повредил десятки строений в Псковской области
- 5 июн
- Аномалии лета 2020: какие сюрпризы приготовила погода
- 4 июн
- На Северном Кавказе устраняют последствия мощного урагана
- 4 июн
- В Гидрометцентре рассказали о «сумасшедшей» жаре на следующей неделе в Москве
Читайте также
94%
0.36 77.35
0.16
Нашли ошибку?