Первый летний ливень затопил Санкт-Петербург — видео

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После 30-градусной жары на город обрушились потоки воды, местами с крупным градом.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Ваганов; 5-tv.ru

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Погода

Во вторник по Петербургу кое-где можно было передвигаться вплавь и по улицам. После изнурительной жары в 30 градусов на город обрушился сильнейший ливень, а в южных районах мегаполиса — крупный град.

В аэропорту Пулково были сбои в расписании, в один из самолетов попала молния, в городе возникли забытые пробки. О первой летней грозе и ее последствиях — Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тропические ливни обрушились на Благовещенск.

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