Полиция установила факт сбыта наркотиков актеру Ефремову
Авария с участием артиста произошла на Смоленской площади в Москве 8 июня.
Фото: ТАСС / Пресс служба Таганского суда
Правоохранители установили, что Михаилу Ефремову неустановленные лица передали наркотические вещества. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Также указано, что уголовное дело в отношении актера, устроившего ДТП на Смоленской площади 8 июня, передано в ГСУ ГУ МВД России по Москве для дальнейшего расследования.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада», за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина. Мужчина скончался от травм в больнице. Ефремов решением суда помещен под домашний арест, свою вину он признал.
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