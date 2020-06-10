Полиция установила факт сбыта наркотиков актеру Ефремову

Правоохранители установили, что Михаилу Ефремову неустановленные лица передали наркотические вещества. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Также указано, что уголовное дело в отношении актера, устроившего ДТП на Смоленской площади 8 июня, передано в ГСУ ГУ МВД России по Москве для дальнейшего расследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада», за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина. Мужчина скончался от травм в больнице. Ефремов решением суда помещен под домашний арест, свою вину он признал.