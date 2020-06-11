Андрей Разин рассказал о наводящем ужас на окружающих Михаиле Ефремове

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем аккаунте в Instagram рассказал о наводящем ужас на окружающих актере Михаиле Ефремове. По его словам, он встречался со знаменитостью на фестивале «Кинотавр» в Сочи.

Андрей Разин подчеркнул, что заслуженный артист РФ постоянно пребывал в нетрезвом состоянии.

«Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих. Я вообще не сторонник алкоголя и наркотиков. Наркотики для меня — это самое страшное явление», — отметил Андрей Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

Продюсер «Ласкового мая» добавил, что власти и правоохранительные органы должны привлекать таких людей к ответственности по всей строгости, несмотря на заслуги и регалии.

Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве, произошедшего 8 июня, в результате которого скончался водитель Lada. Экспертиза установила, что актер был в нетрезвом состоянии. 9 июня суд отправил знаменитость под домашний арест на два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прощание с погибшим в «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым началось в Москве.