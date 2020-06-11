Андрей Разин рассказал о наводящем ужас на окружающих Михаиле Ефремове
Продюсер группы «Ласковый май» регулярно видел актера в нетрезвом состоянии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @razin_andrei_lm
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем аккаунте в Instagram рассказал о наводящем ужас на окружающих актере Михаиле Ефремове. По его словам, он встречался со знаменитостью на фестивале «Кинотавр» в Сочи.
Андрей Разин подчеркнул, что заслуженный артист РФ постоянно пребывал в нетрезвом состоянии.
«Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих. Я вообще не сторонник алкоголя и наркотиков. Наркотики для меня — это самое страшное явление», — отметил Андрей Разин.
Продюсер «Ласкового мая» добавил, что власти и правоохранительные органы должны привлекать таких людей к ответственности по всей строгости, несмотря на заслуги и регалии.
Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве, произошедшего 8 июня, в результате которого скончался водитель Lada. Экспертиза установила, что актер был в нетрезвом состоянии. 9 июня суд отправил знаменитость под домашний арест на два месяца.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что прощание с погибшим в «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым началось в Москве.
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