Пожилая мать приехала проститься с погибшим в ДТП с Ефремовым сыном

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 461

Отпевание 57-летнего Сергея Захарова проходит в храме Казанской Божией Матери в селе Константиново Рязанской области.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Пожилая мать 57-летнего Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, приехала в церковь проститься с сыном. Отпевание водителя службы доставки проходит в храме Казанской Божией Матери в селе Константиново Рязанской области. Тело погибшего предадут земле на сельском кладбище.

По словам людей из окружения семьи скончавшегося, мужчина уехал в столицу на заработки, чтобы прокормить своих родственников. Его родительнице до последнего не хотели сообщать о трагедии. Женщина сама накануне пережила инсульт и с трудом ходила. Известие о смерти наследника повергло ее в шок. Кроме того, под Рязанью у Сергея остались также вдова, несколько дней назад потерявшая маму, и двое детей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ночь на 9 июня Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина. Сергея Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался впоследствии в больнице. Ефремов решением суда помещен под домашний арест, свою вину он признал.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
11 июн
Андрей Разин рассказал о наводящем ужас на окружающих Михаиле Ефремове
11 июн
Устроившего смертельное ДТП Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
11 июн
Прощание с погибшим в «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым началось в Москве
11 июн
Бар, в котором Ефремов «заправился» перед смертельным ДТП, закрыт
10 июн
Адвокат рассказала, в каком случае Ефремова могут оправдать
10 июн
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
10 июн
В день ДТП Ефремов дважды заходил в бар, который должен быть закрыт
10 июн
Полиция установила факт сбыта наркотиков актеру Ефремову
10 июн
Ефремов в момент смертельного ДТП был не только пьян, но и под кайфом
10 июн
За Ефремовым установлен пристальный контроль после смертельного ДТП

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
68.62
-0.05 77.92
0.57
ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние

Последние новости

13:35
Оригинальные флешмобы и ароматные пироги: как в стране готовятся праздновать День России
13:23
Восьмилетний мальчик, запертый отцом в квартире на несколько дней, выпал из окна
13:02
Директор ТЭЦ в Норильске, где произошел разлив топлива, арестован до 31 июля
12:57
Используйте флирт: Сябитова раскрыла главную мужскую тайну во время знакомств
12:41
Росгвардия проверяет действия сотрудника, угрожавшего «подкинуть наркоту» москвичу
12:32
«Фредди Крюгер отдыхает»: Лобода показала маникюр «женины-кошки»

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок