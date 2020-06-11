Пожилая мать приехала проститься с погибшим в ДТП с Ефремовым сыном
Отпевание 57-летнего Сергея Захарова проходит в храме Казанской Божией Матери в селе Константиново Рязанской области.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Пожилая мать 57-летнего Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, приехала в церковь проститься с сыном. Отпевание водителя службы доставки проходит в храме Казанской Божией Матери в селе Константиново Рязанской области. Тело погибшего предадут земле на сельском кладбище.
По словам людей из окружения семьи скончавшегося, мужчина уехал в столицу на заработки, чтобы прокормить своих родственников. Его родительнице до последнего не хотели сообщать о трагедии. Женщина сама накануне пережила инсульт и с трудом ходила. Известие о смерти наследника повергло ее в шок. Кроме того, под Рязанью у Сергея остались также вдова, несколько дней назад потерявшая маму, и двое детей.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ночь на 9 июня Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина. Сергея Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался впоследствии в больнице. Ефремов решением суда помещен под домашний арест, свою вину он признал.
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