«Люба-Любонька…»: Бузова поцеловала Успенскую в губы и устроила с ней дикие танцы
Две певицы ушли в отрыв между съемками «Дома-2».
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @buzova86
Визит Любови Успенской к Ольге Бузовой обернулся взаимными признаниями в любви, объятиями, поцелуями и весельем. Ведущая «Дома-2» встретила давнюю подругу в павильоне телешоу.
Звезда русского шансона долго соблюдала строгую изоляцию, но не устояла перед соблазном навестить молодую коллегу и посмотреть изнанку любимого ей телепроекта. Не так давно она призналась, что часто смотрит «Дом-2» в свободное время. Так, по ее словам, она расслабляется и заодно узнает о нравах и предпочтениях нынешней молодежи.
«Люба-Любонька, целую тебя в губоньки. За то, что ты поешь, как соловей, — процитировала Бузова строчку из песни Успенской в Instagram. — Обожаю наши ночные голосовые по what’s app, и наши постоянные встречи в аэропортах во время гастролей. Люблю тебя».
После минутки нежности на камеру артистки решили развлечь поклонников. В коридоре павильона они исполнили зажигательный танец и стильную проходку в лучших традициях Голливуда.
Ранее 5-tv.ru писал, как Киркоров и Бузова изменили внешность за несколько секунд.
- 10 июн
- Тренды Tik Tok: Как Киркоров и Бузова изменили внешность за несколько секунд?
- 10 июн
- Бойфренд Бузовой попал в аварию во время съемок нового клипа
- 2 июн
- «А вот так видно?»: Бузова похвасталась кольцом с бриллиантами от Манукяна
- 1 июн
- Вор, обокравший квартиру матери Ольги Бузовой, получил пять лет колонии
- 1 июн
- Ольга Бузова пережила покушение на свою жизнь
- 1 июн
- В сети появился двойник Ольги Бузовой. Правда, непонятно: мужчина или женщина
- 31 мая
- ТОП-5 модных трендов лета 2020 от российских звезд
- 30 мая
- Ольга Бузова сразила фанатов образом плохой училки
- 28 мая
- Мама возлюбленного Бузовой переболела коронавирусом
- 27 мая
- «Ожидание — реальность»: Киркоров, Бузова, Воробьев и другие звезды шоу-бизнеса в челлендже #взеркале
Читайте также
77%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?