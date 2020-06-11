«Люба-Любонька…»: Бузова поцеловала Успенскую в губы и устроила с ней дикие танцы

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Валентин Черников
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Две певицы ушли в отрыв между съемками «Дома-2».

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Визит Любови Успенской к Ольге Бузовой обернулся взаимными признаниями в любви, объятиями, поцелуями и весельем. Ведущая «Дома-2» встретила давнюю подругу в павильоне телешоу.

Звезда русского шансона долго соблюдала строгую изоляцию, но не устояла перед соблазном навестить молодую коллегу и посмотреть изнанку любимого ей телепроекта. Не так давно она призналась, что часто смотрит «Дом-2» в свободное время. Так, по ее словам, она расслабляется и заодно узнает о нравах и предпочтениях нынешней молодежи.

Instagram @buzova86

«Люба-Любонька, целую тебя в губоньки. За то, что ты поешь, как соловей, — процитировала Бузова строчку из песни Успенской в Instagram. — Обожаю наши ночные голосовые по what’s app, и наши постоянные встречи в аэропортах во время гастролей. Люблю тебя».

После минутки нежности на камеру артистки решили развлечь поклонников. В коридоре павильона они исполнили зажигательный танец и стильную проходку в лучших традициях Голливуда.

Ранее 5-tv.ru писал, как Киркоров и Бузова изменили внешность за несколько секунд.

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