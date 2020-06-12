Путин о врачах: «Мы открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах»
Выступая на Поклонной горе, президент России высоко оценил труд медиков в условиях пандемии коронавируса.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии на Поклонной горе в Москве оценил огромный труд медицинских работников, которые отличились во время борьбы с распространением коронавируса. По словам российского лидера, в условиях сложной эпидемиологической ситуации миссия врачей открылась по-новому.
«Современный мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, переосмыслил многое, по сути, все мы по-новому почувствовали и открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах, врачей, медсестер, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи. Мы преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничным самопожертвованием. Очень многие из них достойны самых высоких наград», — подчеркнул Владимир Путин.
Как ранее писал 5-tv.ru, Владимир Путин принял участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе и наградил Героев Труда. Среди них — известный детский хирург Леонид Рошаль. Торжественная церемония впервые состоялась на открытом воздухе.
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