Путин принимает участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе — прямая трансляция
Президент России 12 июня также вручит золотые медали Героям Труда РФ.
Фото, видео: Известия / Алексей Майшев
Трансляция завершена.
Президент России Владимир Путин в эти минуты принимает участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе по случаю Дня России. Данное мероприятие — новшество этого года.
Ранее российский лидер участвовал в мероприятиях на Поклонной горе в апреле 2019 года в день начала всероссийской акции «Вахта памяти», а также в августе 2014 года на открытии памятника героям Первой мировой войны.
Кроме церемонии подъема флага, на у главы РФ запланировано награждение золотыми медалями Героев Труда РФ. Традиционно, оно проходит 1 мая, однако в этом году торжественная церемония, как и многие другие мероприятия, была отложена из-за пандемии коронавируса и перенесена на 12 июня.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами рассказал о мероприятиях, в которых примет участие Владимир Путин в День России.
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