«Русская красавица»: Пелагея в кокошнике станцевала на Красной площади

Певица Пелагея в своем аккаунте в Instagram разместила видео, снятое перед праздничным концертом в честь Дня России на Красной площади. На кадрах ролика 33-летняя знаменитость танцует в кокошнике и сарафане на брусчатке.

Instagramm pelageyaainstaa

Многочисленные подписчики артистки отметили, что на главную площадь страны вышла настоящая русская красавица. Танец Пелагеи, по мнению пользователей, выглядит довольно символичным, а сама певица — обворожительна.

«О, как красиво!»

«Просто чудо!»

«И голос, и грация, и обаяние — все на высоте!»

«Выточена, как статуэтка!»

«Наша российская гордость, наша русская красавица!» — восторгаются пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после расставания с Телегиным Пелагея попробовала новый имидж.