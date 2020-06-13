«Русская красавица»: Пелагея в кокошнике станцевала на Красной площади
Певица выложила в сеть видео, снятое перед концертом в честь Дня России.
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Фото, видео: Instagram @pelageya_insta
Певица Пелагея в своем аккаунте в Instagram разместила видео, снятое перед праздничным концертом в честь Дня России на Красной площади. На кадрах ролика 33-летняя знаменитость танцует в кокошнике и сарафане на брусчатке.
Многочисленные подписчики артистки отметили, что на главную площадь страны вышла настоящая русская красавица. Танец Пелагеи, по мнению пользователей, выглядит довольно символичным, а сама певица — обворожительна.
«О, как красиво!»
«Просто чудо!»
«И голос, и грация, и обаяние — все на высоте!»
«Выточена, как статуэтка!»
«Наша российская гордость, наша русская красавица!» — восторгаются пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после расставания с Телегиным Пелагея попробовала новый имидж.
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