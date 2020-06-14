«Карась из берегов вышел»: в Тверской области прошел «рыбный дождь»

В Тверской области 13 июня прошел «рыбный дождь». Жители Лихославля в субботу днем стали свидетелями необычного зрелища. После дождя на дорогах города вода «бурлила», взбиваемая хвостами мелкой рыбешки.

Видео с необычным подарком небес на своей странице во «ВКонтакте» выложила жительница города. На кадрах мужчины руками собирают рыбу с проезжей части. Мокрый асфальт буквально кишит этими обитателями водоемов. Предприимчивые граждане тут же на месте сбывали пакеты с рыбой всем желающим.

В комментариях пользователи радостно делились шутливыми замечаниями по поводу столь необычного зрелища и пытались выяснить, что стало причиной такого происшествия.

«Караси из берегов вышли»;

«А я все мужа на рыбалку не могу раскулачить))) знала бы, что на Лихославльской клюет, сама бы поехала»;

«Обалдеть! Откуда?»

«Из железнодорожной канавы, а вот так они туда попали — не понятно», — веселились посетители интернета.

Пока не ясно, откуда взялась рыба на дороге в Лихославле. Действительно ли она попала на проезжую часть из вышедшей из берегов после дождя железнодорожной канавы, или над городом все же прошел «рыбный дождь».

Дождь из животных — редкое метеорологическое явление, отмеченное во многих странах в разное время. Чаще всего во время таких осадков на землю падают рыба, лягушки, но бывают и птицы.

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