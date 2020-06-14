Виктория Боня считает, что погибший в ДТП Захаров «спас» душу Ефремова
По мнению бывшей участницы «Дома-2», авария, которую устроил актер, произошла не просто так.
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya; 5-tv.ru
Виктория Боня считает, что Сергей Захаров, погибший в ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым, отдал свою жизнь, чтобы спасти душу актера, погибающего от пьянства. Свои соображения о смертельной аварии бывшая участница «Дома-2» решила высказать в своем Instagram.
«Я посмотрела на него, он такой светлый. И посмотрела на Ефремова и поняла, что человек просто умирает… Он просто губит свою душу. И мне кажется, что этот человек пришел его спасти», — рассуждает Виктория на видео.
Она высказала надежду, что у загубившего себя алкоголем Михаила Ефремова хватит мудрости понять это.
«Он пришел в этот мир, прожил свою жизнь, подарил своим детям жизни и ушел он именно спасая душу вот такого как Ефремов», — заключила Боня.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Михаил Ефремов записал видеообращение с извинениями перед семьей погибшего по его вине Сергея Захарова. В нем артист пообещал помощь родственникам жертвы «пьяного» ДТП, но подчеркнул при этом, что хочет не откупиться, а искупить вину. Однако психолог Сергей Ланг, комментируя запись сказал, что не видит в ней ни стыда, ни раскаяния.
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