Почему Никита Михалков назвал Михаила Ефремова «звездным скотом»?

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Валентин Черников
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13 лет назад режиссер сам оказался в неприятной ситуации из-за пагубного пристрастия актера.

Почему Никита Михалков назвал Михаила Ефремова «звездным скотом»?

Фото: ТАСС / Andreyev Vladimir

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Смертельное ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым прокомментировал Никита Михалков. Обычно не критикующий коллег публично режиссер позволил себе резкое высказывание в сторону виновника аварии.

«Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью звездных скотов финал», — сказал Михалков в беседе с РИА Новости.

Как выяснилось, у народного артиста имелись основания дать такую не лестную оценку актеру. Как пишет KP.RU, 13 лет назад, во время съемок фильма Михалкова «12», режиссер сам пострадал из-за пристрастия Ефремова к алкоголю. Об этом рассказал изданию продюсер, имя которого не называется.

В ленте Ефремов играл одного из присяжных, и отчасти — сам себя, поскольку его герой — актер. Однажды Михаил пропал. Съемки остановили. Он вернулся на площадку лишь через трое суток, но ситуация на этом не закончилась — Ефремов был нетрезв. Михалков его отчитал, указал, что тот не уважает коллег и пригрозил, что пьянство кончится для него плохо.

«Дескать, будешь пить, тебя перестанут снимать, никто связываться уже с тобой не хочет», — цитирует издание.

На это Ефремов ответил матом в присутствии других актеров. Михалков не стал с ним ругаться и проглотил эту брать, чтобы скорее вернуться к съемкам.

«Потому что Михалков профессионал, работа для него на первом месте. Хотя, конечно, ситуация была некрасивая — пьяный человек вместо извинений за свое поведение обматерил режиссера при коллегах», — добавил свидетель событий.

Поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на своем Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчина скончался от травм в больнице. Ефремов решением суда был помещен под домашний арест.

Позже актер записал видеообращение к семье погибшего, в котором признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ефремов сказал, что не понимает, «как дальше жить», и что не намерен избегать наказания и просить заступничества. Также артист пообещал помощь родственникам жертвы «пьяного» ДТП, но подчеркнул при этом, что хочет не откупиться, а искупить вину. Однако психолог Сергей Ланг, комментируя запись сказал, что не видит в ней ни стыда, ни раскаяния.

Ранее 5-tv.ru писал, что Соловьев резко ответил на заявление «Современника» в защиту Ефремова.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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