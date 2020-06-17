«Он очень страдает»: адвокат Ефремова о желании артиста сесть в СИЗО

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Виктория Андреева
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Юрист Эльман Пашаев рассказал о состоянии актера, ставшего виновником смертельного ДТП.

«Он очень страдает»: адвокат Ефремова о желании артиста сесть в СИЗО

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов настаивает, чтобы суд изменил ему меру пресечения, поместив как обвиняемого в смертельном ДТП на содержание в СИЗО. Об этом в интервью Starhit заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда „домашний арест“ выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО», — пояснил юрист.

Пашаев также отметил, что как только Ефремов осознал всю трагичность ситуации, то почти отказался от еды и буквально «места себе не находит». Вместе с тем Пашаев добавил, что актера еще не осматривали медики, поэтому точный анализ его состояния дать не может.

«Морально очень страдает. Как жаль, в год 30 тысяч людей погибает от ДТП, 20 тысяч пьяных водителей, по 10-20 человек иногда гибнет в одной аварии, и нет такого резонанса… За рулем могли быть и вы, и я, и ваши родственники, и мои. Никто ведь не понимает до конца причину, по которой Ефремов сел за руль», — подчеркнул адвокат Михаила Ефремова, добавив, что «не может раскрыть некоторые детали» дела.

Пьяное ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы. Двигаясь на Jeep Grand Cherokee по Садовому кольцу артист в какой-то момент не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с Lada. Вскоре от тяжелых и многочисленных травм водитель отечественного авто Сергей Захаров скончался в больнице.

По данным следствия, в момент трагедии Михаил Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а также под воздействием наркотических веществ. В случае, если вина актера будет доказана, за совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Михаила Ефремова ответил на слухи о том, что в момент пьяного ДТП в машине артиста находились люди.

Тема:
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