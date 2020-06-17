На северные и центральные районы Крыма обрушился мощный ливень
В Джанкойском районе организовали оперативный штаб и развернули пункт временного размещения на базе школы на случай ухудшения погоды.
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Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru
Мощные ливни с грозой обрушились на Северо-Запад России. Больше всего досталось пригороду Петербурга и Ленинградской области. Дороги превратились в реки, затопило торговые центры и тоннели. Реки бурлили во дворах и на детских площадках. Аварийные службы всю ночь откачивают воду.
Последствия сильных дождей ликвидируют сейчас и на юге страны. В Крыму и Ставропольском крае затоплены жилые дома и дачные участки. В некоторых районах на всякий случай готовятся к эвакуации жителей. Ущерб от непогоды еще предстоит установить.
А в Москве объявлено предупреждение из-за аномальной жары. В столице в ближайшие дни синоптики обещают выше 30 градусов тепла. Такая же ситуация сейчас в Брянской области. Там установилась температура на девять градусов выше климатической нормы.
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