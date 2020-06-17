Петербург оказался во власти грозового фронта, а в Москве обещают 30-градусную жару

На южные районы Петербурга обрушился мощный ливень с грозой. Пострадали ближайшие пригороды Пушкин и Павловск. На горячую линию Водоканала поступили десятки заявок от местных жителей и автомобилистов. Дороги превратились в реки.

А чуть ранее мощный ливень накрыл Кингисепп — это Ленинградская область. Там вода бурлила во дворах, на детских площадках. В торговом центре сорвало ливневую трубу и дождь хлестал прямо с потолка.

Сильный ливень обрушился и на Крым, там подтопило приусадебные участки. В Джанкойском районе подготовлены автобусы на случай эвакуации жителей.

А в Москве объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары. В столице в ближайшие дни синоптики обещают выше 30-ти градусов тепла.

В Астраханской области — жара достигает 40 градусов, при этом, пересохли источники воды. Жители сразу трех поселков вышли на стихийный митинг — люди требуют от властей дать им воду.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что крупный град и ливневые грозы наделали шуму на юге России. Особо обеспокоены разгулом стихии жители Краснодарского края — град практически полностью уничтожил урожай.