Ливень с градом ударил по Краснодарскому краю
Третьи сутки в регионе бушует непогода, превратившая в реки дороги в нескольких поселках.
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Фото, видео: ТАСС / Christian Pörschmann, 5-tv.ru
Мощные ливни с градом обрушились на Краснодарский край. В регионе уже третьи сутки бушует непогода, в нескольких поселках дороги превратились в реки.
Последствия мощных ливней ликвидируют в Петербурге и Ленинградской области. Затопило торговые центры и дворы.
В Крыму и Ставропольском крае из-за паводков после непогоды на всякий случай готовятся к эвакуации жителей.
А в Москве объявлено предупреждение из-за аномальной жары. В столице в ближайшие дни синоптики обещают выше 30 градусов тепла. Такая же ситуация сейчас в Брянской области. Там установилась температура на девять градусов выше климатической нормы.
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