Ливень с градом ударил по Краснодарскому краю

Мощные ливни с градом обрушились на Краснодарский край. В регионе уже третьи сутки бушует непогода, в нескольких поселках дороги превратились в реки.

Последствия мощных ливней ликвидируют в Петербурге и Ленинградской области. Затопило торговые центры и дворы.

В Крыму и Ставропольском крае из-за паводков после непогоды на всякий случай готовятся к эвакуации жителей.

А в Москве объявлено предупреждение из-за аномальной жары. В столице в ближайшие дни синоптики обещают выше 30 градусов тепла. Такая же ситуация сейчас в Брянской области. Там установилась температура на девять градусов выше климатической нормы.