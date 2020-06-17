Ливень с градом ударил по Краснодарскому краю

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Третьи сутки в регионе бушует непогода, превратившая в реки дороги в нескольких поселках.

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Фото, видео: ТАСС / Christian Pörschmann, 5-tv.ru

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Погода

Мощные ливни с градом обрушились на Краснодарский край. В регионе уже третьи сутки бушует непогода, в нескольких поселках дороги превратились в реки.

Последствия мощных ливней ликвидируют в Петербурге и Ленинградской области. Затопило торговые центры и дворы.

В Крыму и Ставропольском крае из-за паводков после непогоды на всякий случай готовятся к эвакуации жителей. 

А в Москве объявлено предупреждение из-за аномальной жары. В столице в ближайшие дни синоптики обещают выше 30 градусов тепла. Такая же ситуация сейчас в Брянской области. Там установилась температура на девять градусов выше климатической нормы.

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