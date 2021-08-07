Из России с любовью: Русские девушки зарубежных звезд

Наши соотечественницы славятся не только красотой и успешной карьерой за рубежом, но и яркой личной жизнью. Знаменитые иностранцы чаще всего влюбляются в моделей и спортсменок, хотя есть и исключения. Например, Джонни Деппа покорила танцовщица из Санкт-Петербурга Полина Глен, а участника The Rolling Stones Ронни Вуда простая официантка Катя Иванова.

Джаред Лето и Валерия Кауфман

Фото: ТАСС / ZUMA, Instagram @valerykaufman

Слухи о романе русской модели Кауфман и лидера группы 30 Seconds to Mars появились еще в 2015-м. Но по словам инсайдеров, в то время они были только друзьями, а романтические отношения завязались несколько лет назад — именно тогда папарацци начали фотографировать их вместе. Также приближенные к паре сообщили, что недавно Джаред Лето познакомил русскую девушку с мамой. Судя по снимкам в прессе, пара счастлива несмотря на 22-летнюю разницу в возрасте и менталитете.

Джонни Депп и Полина Глен

Фото: ТАСС / EPA. Instagram @polinaglen

В прошлом году за Полиной Глен следили все СМИ Санкт-Петербурга во время ее визита в город. Отношения между русской танцовщицей go-go и голливудским актером начались в 2018-м, но распались в конце 2019-го. Как рассказывала девушка, познакомились они «совершенно случайно», и она не сразу признала в нем того самого Деппа. Полина не выдержала разборок и судебных тяжб между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. Общественность полагала, что скоро звезда «Пиратов карибского моря» приедет в Северную столицу для знакомства с родителями, но вернулась одна Полина.

Брэдли Купер и Ирина Шейк

Фото: Globallookpress.com / AdMedia

Американский актер и русская супермодель начали встречаться в 2015-м. До Купера Ирина в течение пяти лет состояла в отношениях с португальским футболистом Криштиану Роналду. Общественность не верила в естественность отношений Брэдли и Ирины из-за их холодности во время совместных появлений на публике. В 2017-м Шейк родила дочку Лею, а пара распалась в 2018-м после премьеры фильма Купера «Звезда родилась».

Питер Беккер и Наташа Поли

Фото: ТАСС / ZUMAPRESS.com

Красавица и чудовище — именно так называют эту звездную чету в СМИ. 18-летняя пермская модель Наташа Поли и нидерландский бизнесмен Питер Беккер познакомились во время летнего отдыха в Куршевеле. Пара вместе с 2003-го, а поженилась только в 2011-м. Сейчас Наташа Поли живет в вилле под Амстердамом, в счастливом браке у пары родилось двое детей: дочь Александра Кристина в 2013-м и сын Эдриан Грей в 2019-м.

Антуан Арно и Наталья Водянова

Фото: ТАСС / ZUMA

Российская супермодель Наталья Водянова покорила нескольких заграничных «принцев». Первый муж Натальи — британский аристократ Джастин Портман. У пары трое детей: Лукас, Виктор и Нева. В 2011 году Наталья и Джастин развелись. Но девушка недолго была одна. В том же году она начала встречаться с французским бизнесменом Антуаном Арно. И если первый муж Наталья был голубых кровей, то ее нынешний избранник — сын мультимиллиардера. Весной 2019 года Наталья Водянова и Антуан Арно объявили о помолвке. Но даже без свадьбы у этой пары крепкие отношения и уже двое общих сыновей — Максим и Роман.

Мэл Гибсон и Оксана Григорьева

Фото: ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images

Красивая история любви со скандальным финалом произошла у американского актера и русской пианистки. Роман между Гибсоном и Григорьевой завязался в конце 2000-х, итогом которого стало рождения дочери Люсии. Но в 2010-м стало известно, что пара рассталась из-за побоев Мэла. В Голливуде началось громкое расследование, но не в пользу Оксаны. Актер предложил выплатить бывшей возлюбленной компенсацию 15 миллионов долларов, но она отказалась, а суд отклонил ее апелляцию на большую сумму. Деньги Григорьева не получила, но Гибсону запретили приближаться к ней и их общей дочери.

Ронни Вуд и Катя Иванова

Фото: ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images

История-мезальянс приключилась с рок-музыкантом Ронни Вудом и русской официанткой Катей Ивановой. На момент знакомства девушке было всего 19 лет, а «роллингу» уже 61! Роковое знакомство произошло в Лондоне, куда девушка переехала с родителями из России незадолго до этого. Ради русской пассии престарелый Вуд расстался со женой Джо, с которой прожил в браке 23 года. Неравный союз распался в 2009-м с большим скандалом. Катя рассказала прессе, что Рони бил ее и много пил.

Микки Рурк и Анастасия Макаренко

Фото: ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images

Микки Рурк — большой любитель русских девушек, а особенно блондинок! Актера часто видели в обществе экс-возлюбленной Димы Билана Лены Кулецкой и украинской модели Александры Волковой. Но самый громкий роман произошел у Микки с моделью Анастасией Макаренко, который продлился с 2009-го по 2015-й. После разрыва отношений, Рурк грустить не стал и нашел себе новую русскую — московскую танцовщицу Ирину Коряковцеву. А в 2019-м его заметили в Нью-Йоркском ресторане с некой Ольгой.

Адам Левин и Мария Шарапова

Фото: ТАСС / PA Photos, ТАСС / ZUMA

Мария Шарапова — еще одна русская теннисистка, которая отдала свое сердце заграничному музыканту, но ненадолго. В 2005-м ее бойфрендом был лидер группы Maroon 5 Адам Левин. После Шараповой музыкант несколько лет встречался с русской моделью и ангелом Victoria’s Secret Анной Вьялицыной, но любовный союз распался в 2012-м.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова

Фото: ТАСС / DPA

Одна из самых крепких интернациональных звездных пар начала свои отношения в далеком 2001-м и до сих пор вместе! Анна и Энрике познакомились во время съемок клипа на песню Escape. В 2017-м родились Анна Курникова родила близнецов Николаса и Люси. Теннисистка и певец поженились только в 2019-м, а спустя год в их семье родился еще один ребенок — дочь Мэри.

Ранее 5-tv.ru рассказал о крепких звездных парах с большой разницей в возрасте.