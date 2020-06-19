Адвокат Ефремова обнародовал запись разговора с братом погибшего в ДТП Захарова

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Сергей Зеленский
Эксклюзив 8

Мужчина не захотел встречаться с представителем артиста, обвиняемого в смертельной аварии в центре Москвы.

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Фото, видео: Instagram @pashaev.elman, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Запись телефонного разговора между адвокатом заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым и братом погибшего в ДТП на Садовом кольце Сергеем Захаровым — Валерием, оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

В ходе беседы представитель актера просит родственника покойного о личной встрече. Валерий Захаров отвечает, что не будет говорить с Пашаевым без участия адвоката Александра Добровинского, который защищает интересы семьи.

«Все вопросы — это Добровинскому, пожалуйста, задавайте. Если он скажет встретиться, я встречусь», — сказал Валерий.

В свою очередь Пашаев поинтересовался номером телефона своего коллеги, однако Валерий сослался на занятость в данный момент, и пообещал позднее дать этот контакт.

Ранее Добровинский предоставил переписку с супругой и братом погибшего Сергея, в которой они категорически требуют только суда.

ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, случилось в центре Москвы 8 июня. Артист сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и выехал на встречную полосу. Его джип протаранил легковой автомобиль Lada, водитель легковушки скончался утром следующего дня в больнице. В отношении заслуженного артиста возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В обращении к родным погибшего Ефремов заявлял о желании оказать им материальную поддержку. Родственники Захарова не приняли извинений и отказались от компенсаций. Защитник заслуженного артиста РФ неоднократно заявлял, что уже провел первичную беседу с братом Сергея Захарова о компенсации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько может заплатить Ефремов семье погибшего в ДТП Захарова.

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