Адвокат о неких визитерах к матери погибшего Захарова: «Пытались всучить деньги»

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, Александр Добровинский рассказал 5-tv.ru о приезжавших к пожилой матери погибшего неких людях.

«Неизвестные приезжали к несчастной женщине и пытались всучить ей деньги. Естественно, ничего не вышло», — отметил он.

Добровинский также отметил, что для того, чтобы оградить пожилую женщину от подобных ситуаций в дальнейшем вдова Захарова Маргарита и его брат Валерий высказали желание, чтобы все вопросы, касающиеся данного дела, решались только через их адвоката.

«Такую позицию своих доверителей я принял и буду ей следовать. И еще раз подчеркну: никах денежных компенсаций от Ефремова потерпевшие не примут. Меня много раз просили убедить семью взять деньги под предлогом того, что Михаил Ефремов, якобы, все равно получит не больше пяти-семи лет условного наказания, слишком велико давление. Я не хочу ни обсуждать, ни спекулировать на теме возможного приговора. Надеюсь, на справедливый суд», — подчеркнул он.

Добровинский отметил, что Маргарита Захарова и сын Виталий также были признаны потерпевшими в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова.

«Сегодня мы передали следователю, ведущему дело, соответствующие ордера. Сразу уточню, чтобы не было кривотолков: и Валерий, и Маргарита, и Виталий Захаровы являются моими доверителями. Обсуждалась также возможность поездки следователя к матери Сергея Захарова в Рязань, для подписания аналогичных документов о признании ее потерпевшей в данном деле», — добавил он.

Адвокат попавшего в пьяное ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал действия своего коллеги по цеху Александра Добровинского манипуляцией и попыткой сделать смерть в этой трагедии водителя Сергея Захарова предметом торга.

ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, случилось в центре Москвы 8 июня. Артист сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и выехал на встречную полосу. Его джип протаранил легковой автомобиль Lada, водитель легковушки скончался утром следующего дня в больнице. В отношении заслуженного артиста возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В обращении к родным погибшего Ефремов заявлял о желании оказать им материальную поддержку. Родственники Захарова не приняли извинений и отказались от компенсаций. Защитник заслуженного артиста РФ неоднократно заявлял, что уже провел первичную беседу с братом Сергея Захарова о компенсации.