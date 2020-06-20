«Упал перед иконой и стал молиться»: Валентина Легкоступова рассказала, как едва не умерла при родах

Заслуженная артистка РФ, эстрадная певица Валентина Легкоступова едва не умерла во время родов. По словам звезды, от неминуемой гибели спасло ее настоящее чудо.

В интервью Борису Корчевникову 54-летняя артистка призналась, что дочь Анетта досталась ей очень тяжело по многим факторам. Во-первых, узнав о беременности, Валентине пришлось уйти со сцены прямо на пике популярности, что, безусловно, является огромным стрессом. Во-вторых, подвело здоровье: организм не мог самостоятельно справиться с колоссальными перегрузками.

«Мне этот ребенок очень тяжело достался. Я должна была умереть по всем параметрам. Меня спасали восемь часов. Мой дедушка, Царствие ему небесное, был абсолютным атеистом, упал на колени перед иконой и стал молиться впервые в жизни. Может быть, так он вымолил мне жизнь, мой ангел-хранитель», — призналась в эфире передачи «Судьба человека» звезда.

Instagram @legkostupovavalentina

Известно, что дочь Анетту Валентина родила от музыканта по имени Игорь, разница в возрасте с которым составляла 16 лет. Взрослый и состоявшийся мужчина сразу привлек внимание девушки. Легкоступова утверждает, что эта была любовь с первого взгляда: Игорь так напоминал ей французского актера Жан-Поля Бельмондо, что скрывать чувства было невозможно.

«Я училась в ту пору в музыкальном училище, а он играл на перкуссии. Игорь был до меня в браке, но меня ничего не пугало», — рассказала Валентина.

К сожалению, яркий союз просуществовал недолго. Как только дочери селебрити исполнилось три года, они расстались. Причина банальна — измена.

«Мы с Игорем, начиная жить вместе, договаривались, что никаких интрижек, но у него случился роман. Я об этом узнала, и, имея твердый характер, решила, что между нами все кончено. Игорь так не хотел, чтобы я уходила. У него постоянно были то инфаркты, то инсульты, но для меня слово, данное самой себе, было главнее», — заявила звезда.

В заключение Легкоступова призналась, что ни о чем в своей жизни не жалеет. Ведь главное, что у нее есть настоящая опора — любимая дочь, подарившая двух прекрасных внучек.

Ранее 5-tv.ru показал, как изменилась с годами звезда 80-х Валентина Легкоступова.