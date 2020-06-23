Брат погибшего в ДТП с Ефремовым скончался после аналогичной аварии

Гибель Сергея Захарова в результате «пьяного» ДТП с актером Михаилом Ефремовым стала не первой подобной утратой для его близких. 12 лет назад двоюродный брат Захарова Виктор Венедиктов погиб в результате аналогичной аварии, произошедшей не по его вине. Об этом рассказал РЕН ТВ адвокат семьи Александр Добровинский.

По словам защитника 24 июля 1998 года Венедиктов ехал на машине ночью, когда выскочивший со встречной полосы автомобиль врезался в него. Полученные в результате аварии травмы были несовместимые с жизнью. Через неделю пострадавший умер в больнице.

Виновник случившего по неизвестным причинам избежал наказания. У Виктора остались жена и 14-летняя дочь. У погибшего Сергея Захарова — жена, двое детей и пожилая мать.

«Эта история оставила страшный след в памяти семьи Захаровых-Венедиктовых. Поэтому сейчас они решили сделать все возможное, чтобы дело не было замято, как дело Виктора, и история не повторилась», — подчеркнул адвокат.

Поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на своем Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчина скончался от травм в больнице. Решением суда Ефремова отправили под домашний арест.

Позже актер записал видеообращение к семье погибшего, в котором признал свою вину и раскаялся в содеянном. Артист обещал помощь родственникам жертвы «пьяного» ДТП, но подчеркнул, что хочет не откупиться, а искупить вину. Однако родственники не приняли от него предложения помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Ефремова оправдал пьянство актера перед смертельным ДТП.