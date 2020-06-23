«Любовь внутри меня»: Бузова поделилась нежным фото со свидания с Манукяном

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Алиса Старжевская
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Звездная пара подтвердила, что в их отношениях царит полная идиллия.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова не скрывает, что после всех неудач в любви она нашла своего идеального мужчину. В соцсетях девушка часто делится с поклонниками романтичными фото со своим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. В этот раз бывшая звезда «Дома-2» показала, как прошел их с Давидом романтический уик-энд.

Телеведущая поведала, что в компании своего избранника совершила прогулку на яхте по Москве-реке. Для свидания девушка выбрала дизайнерские спортивные брюки и куртку с бейсболкой. На фото влюбленные выказывают совершенную идиллию, нежно взявшись за руки.

«Любовь внутри меня, любовь вокруг меня. Жизнь прекрасна. Наслаждайтесь мои хорошие каждым днем», — написала звезда на своей странице в Instagram.

Instagram @buzova86

Подписчики поспешили отреагировать на трогательное фото. Сам Давид Манукян не удержался и поставил в комментариях три сердечка. Другие же пользователи отметили, что лучше пары для 34-летней Бузовой найти нельзя.

«Вы с Давидом идеальная пара»;

«Счастья вам»;

«Оля и Дава, вы лапочки, красивая пара», — прокомментировали подписчики.

Поклонники звездной пары не перестают восхищаться их нежным отношением друг к другу. А ведь после тяжелого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, Бузова даже и не помышляла, что когда-нибудь снова сможет довериться мужчине, пишет Teleprogramma.pro. Тогда знаменитость с головой ушла в работу, и это отвлекло ее от тревожных мыслей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как трогательно Анастасия Шубская поздравила Александра Овечкина с Днем отца.

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