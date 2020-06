«Будет очень круто, масштабно»: Рэпер ST о празднике «Алые паруса» в Петербурге

Российский рэп-исполнитель Александр Степанов, известный широкой публике под псевдонимом ST, в интервью 5-tv.ru решил приободрить выпускников, которые в 2020 году стали, по сути, первопроходцами из-за телевизионного формата праздника «Алые паруса». По словам рэпера ST, подобного в истории еще никогда не было.

«Хочется сразу подбодрить всех выпускников, что они, по сути, первопроходцы. Такого еще никогда не было в истории, что выпускные проводятся онлайн. Наверное, это тяжело, потому что хочется в последний школьный день увидеть своих одноклассников, попрощаться со школой, вспомнить различные истории. К сожалению, сейчас такие условия, что приходится делать по интернету все. Я считаю, что нужно искать какие-то новые грани», — сказал исполнитель.

Музыкант подчеркнул, что все главные секреты мероприятия зрители увидят во время прямого эфира. По словам Александра Степанова, организаторы представления в этом году снова смогут удивить зрителей «Алых парусов».

«Это будет очень супер, очень масштабно, очень круто. Это как раз тот момент, когда ситуация побудила прыгнуть выше крыши, выше головы и придумать что-то новое, чего раньше не было», — сказал рэпер ST.

Артист пожелал российским выпускникам справиться со всеми сложностями, нахлынувшими в 2020 году и сделать их фундаментом для легкой, счастливой жизни.

27 июня праздничный концерт будет транслироваться в эфире и Пятого канала, и на сайте 5-tv.ru. Перед зрителями выступят Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, дуэт RASA, группа «Звери» и другие.

Главные моменты праздника «Алые паруса» — водное шоу и проход брига «Россия» по акватории Финского залива Балтийского моря будут показаны по всем федеральным телеканалам.

Автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал режиссер с мировым именем Василий Бархатов. Ведущими «Алых парусов», по традиции, будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

В этом году «Алые паруса» станут кульминацией Всероссийского выпускного вечера, участниками которого будут сотни тысяч учащихся. И не только школ. Грандиозный праздник «Алые паруса» подарит сказку и выпускникам высших учебных заведений.

«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, которое посвящено выпускникам школ. Первый праздник прошел 27 июня 1968 года. Его появление в конце 60-х было навеяно романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала.

В этом году легендарный парусник зрители Пятого канала и пользователи сайта 5-tv.ru увидят в тот же день, когда этот праздник впервые состоялся на берегах Невы.

В 2019 году праздник «Алые паруса» стал победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019. Праздник «Алые паруса» уже давно вышел за рамки только городского мероприятия. Это безусловно событие мирового масштаба и визитная карточка не только Северной столицы, но и всей страны.

