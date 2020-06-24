«Будет очень круто, масштабно»: Рэпер ST о празднике «Алые паруса» в Петербурге

|
Василий Заика
Эксклюзив 49

По словам исполнителя, организаторы мероприятия смогут удивить даже самых искушенных зрителей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia; 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса

Российский рэп-исполнитель Александр Степанов, известный широкой публике под псевдонимом ST, в интервью 5-tv.ru решил приободрить выпускников, которые в 2020 году стали, по сути, первопроходцами из-за телевизионного формата праздника «Алые паруса». По словам рэпера ST, подобного в истории еще никогда не было.

«Хочется сразу подбодрить всех выпускников, что они, по сути, первопроходцы. Такого еще никогда не было в истории, что выпускные проводятся онлайн. Наверное, это тяжело, потому что хочется в последний школьный день увидеть своих одноклассников, попрощаться со школой, вспомнить различные истории. К сожалению, сейчас такие условия, что приходится делать по интернету все. Я считаю, что нужно искать какие-то новые грани», — сказал исполнитель.

Музыкант подчеркнул, что все главные секреты мероприятия зрители увидят во время прямого эфира. По словам Александра Степанова, организаторы представления в этом году снова смогут удивить зрителей «Алых парусов».

«Это будет очень супер, очень масштабно, очень круто. Это как раз тот момент, когда ситуация побудила прыгнуть выше крыши, выше головы и придумать что-то новое, чего раньше не было», — сказал рэпер ST.

Артист пожелал российским выпускникам справиться со всеми сложностями, нахлынувшими в 2020 году и сделать их фундаментом для легкой, счастливой жизни.

 27 июня праздничный концерт будет транслироваться в эфире и Пятого канала, и на сайте 5-tv.ru. Перед зрителями выступят Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, дуэт RASA, группа «Звери» и другие.

Главные моменты праздника «Алые паруса» — водное шоу и проход брига «Россия» по акватории Финского залива Балтийского моря будут показаны по всем федеральным телеканалам.

Автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал режиссер с мировым именем Василий Бархатов. Ведущими «Алых парусов», по традиции, будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

В этом году «Алые паруса» станут кульминацией Всероссийского выпускного вечера, участниками которого будут сотни тысяч учащихся. И не только школ. Грандиозный праздник «Алые паруса» подарит сказку и выпускникам высших учебных заведений.

«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, которое посвящено выпускникам школ. Первый праздник прошел 27 июня 1968 года. Его появление в конце 60-х было навеяно романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала.

В этом году легендарный парусник зрители Пятого канала и пользователи сайта 5-tv.ru увидят в тот же день, когда этот праздник впервые состоялся на берегах Невы.

В 2019 году праздник «Алые паруса» стал победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019. Праздник «Алые паруса» уже давно вышел за рамки только городского мероприятия. Это безусловно событие мирового масштаба и визитная карточка не только Северной столицы, но и всей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер и вокалист группы «Звери» Роман Билык назвал «Алые паруса» событием, объединяющим выпускников всей России.

Тема:
Алые паруса
24 июн
«Алые паруса — 2020»: бриг «Россия» — уникальная 3D-экскурсия
24 июн
Где посмотреть «Алые паруса 2020» онлайн и по ТВ?
23 июн
Шоу, которое невозможно забыть: главные сюрпризы праздника «Алые паруса» в 2020 году
23 июн
Какие сюрпризы ожидают зрителей «Алых парусов» в этом году?
23 июн
Рома «Зверь»: «Алые паруса» — прекрасный праздник!
23 июн
«Под созведием Грина». Как идет подготовка к главному празднику российских выпускников «Алые паруса — 2020»
23 июн
Дуэт RASA назвал «Алые паруса» в Петербурге самым грандиозным выпускным
23 июн
На земле, на воде и в воздухе: Подготовка к «Алым парусам» идет в Петербурге
21 июн
Более 700 тысяч выпускников станут участниками грандиозного праздника «Алые паруса»
18 июн
Впервые шоу для выпускников «Алые паруса» пройдет в акватории Финского залива

Читайте также

+26° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
68.84
-0.64 77.76
0.08
ТОП-3 знаков зодиака, которые создают семьи после 30 лет

Последние новости

19:40
Вирусолог раскрыл, почему коронавирусная пневмония более опасна, чем гриппозная
19:25
«Нетребко на Зыкину похожа»: оперную певицу дважды перепутали в Волгограде
19:15
Александр Беглов проехал с ветеранами на «трамвае победы» в Петербурге
18:58
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
18:47
Путин назвал 24 июня днем славы и триумфа России на все времена
18:37
«Будет очень круто, масштабно»: Рэпер ST о празднике «Алые паруса» в Петербурге

Сейчас читают

Развод Харламова и Асмус — розыгрыш? Ведущий рассказал о задании на шоу
Разин: Семье Захарова заплатили «неимоверную сумму», чтобы не брали денег от Ефремова
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок