Раскрыты «подводные» секреты праздника «Алые паруса» в Петербурге

Руководитель проекта по организации транспортной сети для праздника «Алые Паруса» в Петербурге Андрей Зузенко в интервью 5-tv.ru раскрыл «подводные секреты» мероприятия. По его словам, в новой локации специалистам пришлось работать впервые.

Для обеспечения качественной телевизионной трансляции представления по акватории, где пройдет бриг «Россия» и состоится водное шоу, было проложено свыше шести тысяч метров оптоволоконных линий. В ходе сложнейших технических работ были задействованы даже водолазы.

«Это новая локация. Мы на этой площадке работаем первый раз, все пришлось делать с нуля. Мы за короткое время построили полностью резервированную кольцевую топологию транспортной сети передачи телевизионных сигналов, по всей акватории проложили более шести тысяч метров оптических кабелей», — сказал Андрей Зузенко.

Специалист отметил, что в штатном режиме подготовка к подобным работам происходит на протяжении двух-трех месяцев. В данном случае все было организовано за пару недель и уже сейчас происходит подключение транспортной сети передачи телесигналов.

Андрей Зузенко подчеркнул, что благодаря профессионализму водолазов, которые работали в ночное время в условиях сильного течения и судоходства, с поставленной задачей удалось справиться в установленные сроки.

27 июня грандиозное праздничное представление будет транслироваться в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru. В эфире остальных федеральных телеканалов будет показан только проход брига «Россия» по акватории Финского залива в Петербурге.

В 2020 году «Алые паруса» станут кульминацией Всероссийского выпускного вечера, участниками которого будут сотни тысяч учащихся.

Впервые праздник «Алые паруса» состоялся 27 июня 1968 года. Идея его появления в конце 60-х годов была навеяна романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина. Мероприятие для выпускников проводилось до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, в 2005 году добрая традиция была возрождена по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала.

Легендарный бриг «Россия» зрители Пятого канала и пользователи сайта 5-tv.ru увидят в тот же день — 27 июня, когда представление впервые состоялось в городе на Неве.

В 2019 году праздник «Алые паруса» стал победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019. Праздник «Алые паруса» уже давно вышел за рамки только городского мероприятия. Это, безусловно, событие мирового масштаба и визитная карточка не только Петербурга, но и всей России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер ST пообещал зрителям крутое и масштабное шоу на «Алых парусах».