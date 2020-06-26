Ольга Бузова перепутала Ван Гога с Ван Даммом во время посещения музея
Телеведущая совершила досадный промах во время экскурсии.
Фото: Instagram @buzova86
Певица и телеведущая Ольга Бузова совершила досадную ошибку, перепутав великого голландского художника Винсента Ван Гога с американским актером Жан-Клодом Ван Даммом во время экскурсии.
В связи с постепенным снятием ограничений в Москве начали открываться музеи. Бузова стала одной из первых посетительниц Мультимедиа Арт Музея в Москве (МАММ), по которому звезде провели индивидуальную экскурсию. Все это время девушку сопровождала пресса, и в конце Бузова нашла время, чтобы поделиться эмоциями от увиденных работ современного искусства.
Певица призналась журналистам, что во время путешествий часто заходит в местные музей, так как это помогает поднимать культурный уровень. Правда, говоря о своем любимом музее Ван Гога в Амстердаме, девушка совершила небольшую оплошность: вместо прославленного художника знаменитость назвала имя актера Жан-Клода Ван Дамма, пишет Vokrug.tv.
Впрочем, возможно, такой промах не может наделать много огорчений звезде, учитывая, что телеведущая попала в ТОП-40 самых успешных знаменитостей России моложе сорока лет. Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге, заработав за год 2,7 миллиона долларов.
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