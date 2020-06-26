Саакашвили расстроен, что Россия побеждает Украину на «фронте реформ»

Глава исполкома украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили констатировал, что Россия опережает Украину во многих экономических вопросах, и это его расстраивает. В ходе YouTube-конференции Саакашвили отметил, что по эффективности налоговой системы и по дерегуляции экономики Россия «ушла далеко вперед».

«Меня это очень расстраивает — по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины… И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить, как есть», — цитируют бывшего президента Грузии РИА Новости.

По словам Саакашвили, в Москве гораздо активнее «слушают» бизнес, тогда как в Киеве власти только «разговаривают», а «воз и поныне там».

«Они выигрывают у нас войну на фронте реформ», — посетовал политик.

Как напоминает ФАН, на днях в одном из интервью Михаил Саакашвили заявил, что Украина стоит на пороге «масштабной экономической катастрофы» и «значительному числу украинских» грозит голод.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Саакашвили послал к черту тех, кто ждет от него конкретных дел.