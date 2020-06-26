Саакашвили расстроен, что Россия побеждает Украину на «фронте реформ»
По словам политика, в Москве активно «слушают» бизнес, тогда как киевские власти только «разговаривают».
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Фото, видео: Facebook.com / SaakashviliMikheil; www.globallookpress.com / Vladimir Valishvili; Известия / Александр Казаков
Глава исполкома украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили констатировал, что Россия опережает Украину во многих экономических вопросах, и это его расстраивает. В ходе YouTube-конференции Саакашвили отметил, что по эффективности налоговой системы и по дерегуляции экономики Россия «ушла далеко вперед».
«Меня это очень расстраивает — по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины… И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить, как есть», — цитируют бывшего президента Грузии РИА Новости.
По словам Саакашвили, в Москве гораздо активнее «слушают» бизнес, тогда как в Киеве власти только «разговаривают», а «воз и поныне там».
«Они выигрывают у нас войну на фронте реформ», — посетовал политик.
Как напоминает ФАН, на днях в одном из интервью Михаил Саакашвили заявил, что Украина стоит на пороге «масштабной экономической катастрофы» и «значительному числу украинских» грозит голод.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Саакашвили послал к черту тех, кто ждет от него конкретных дел.
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