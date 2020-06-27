«Очень зависимый человек»: Харатьян об алкоголизме своего друга Ефремова

Актер Дмитрий Харатьян в интервью сайту KP.RU высказался о своем друге Михаиле Ефремове, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы. На протяжении многих лет народный артист РФ снимался и работал вместе с коллегой.

По его словам, Михаил Ефремов честный, порядочный и добрый человек. Несмотря на это, алкогольная зависимость заслуженного артиста РФ чрезмерно велика.

Дмитрий Харатьян признается, что в прошлом и сам злоупотреблял алкоголем, но сумел победить пагубную страсть и вернуться к нормальной жизни. Актер сетует, что не смог стать примером для Михаила Ефремова.

«Я его вообще знаю, Мишу, и уважаю его за то, что он человек замечательный. Он честный, он порядочный, он добрый очень человек. <…> И при этом очень зависимый человек от той болезни, которую я, кстати, прошел. <…> У меня было очень много неприятностей, связанных с алкоголем. Я был очень сильно зависимый от алкоголя человек. Мне не стыдно это говорить, потому что это может стать примером для кого-то. В том числе, для Миши, для которого я не стал примером, к сожалению. Хотя он много раз говорил, что, если с кого-то и брать пример, то вот с Харатьяна», — сказал народный артист.

Дмитрий Харатьян выразил надежду, что Михаил Ефремов сможет провести некую переоценку и избавиться от любви к спиртному. При этом, актер уверен, что его друг на протяжении жизни будет нести тяжкий крест за смерть человека в ДТП.

Актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб водитель Lada Сергей Захаров. В этот момент известный артист находился в нетрезвом состоянии. Ефремова отправили под домашний арест на два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Ефремова шокировала разговорами о загробной жизни.