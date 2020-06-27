«Такие пупсики»: Ольга Бузова показала свои детские фото с сестрой
Ольга Бузова поздравила свою младшую сестру с днем рождения и опубликовала несколько снимков с ней.
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Фото, видео: Instagram @buzova86, @annabuzova
Певица Ольга Бузова поздравила с днем рождения свою младшую сестру. 27 июня Анне Бузовой исполнилось 32 года.
«Какая бы ты не была уже взрослая, для меня ты всегда будешь младшей сестренкой. Будь счастлива. И у меня ничего не поменялось — я всегда рядом», — подписала пост Ольга Бузова.
Подписчики остались в восторге от архивных фото сестер.
«Такие пупсики»
«Какие милые сестрички!»
«Смешные! Оля, у тебя выражение лица и сейчас часто такое!» — написали фолловеры в комментариях к посту.
В сторис телеведущая выставила шесть детских фотографий вместе с Анной Бузовой. Будущие звезды запечатлены в разные моменты своей жизни. На одном из фото будущая певица и звезда выглядит, как типичная модница 15 лет назад. Бузова даже иронично подписала снимок: «По стилю и бровям есть вопросы?»
Кроме восторженных комментариев, поклонники Бузовой вспомнили и о ссоре сестер. Много месяцев девушки не общались и даже отписались друг от друга в социальных сетях.
«Почему же чувствуется между вами холод?»
«Как хорошо, что вы в теплых отношениях!»
«Вам надо мириться и близко общаться как и раньше! Наша жизнь очень быстро летит», — посоветовали девушкам подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ольга Бузова подогревает слухи о своем замужестве.
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