«Такие пупсики»: Ольга Бузова показала свои детские фото с сестрой

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Олеся Роженцова
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Ольга Бузова поздравила свою младшую сестру с днем рождения и опубликовала несколько снимков с ней.

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Фото, видео: Instagram @buzova86, @annabuzova

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Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова поздравила с днем рождения свою младшую сестру. 27 июня Анне Бузовой исполнилось 32 года.

«Какая бы ты не была уже взрослая, для меня ты всегда будешь младшей сестренкой. Будь счастлива. И у меня ничего не поменялось — я всегда рядом», — подписала пост Ольга Бузова.

Instagram @buzova86

Подписчики остались в восторге от архивных фото сестер.

«Такие пупсики»

«Какие милые сестрички!»

«Смешные! Оля, у тебя выражение лица и сейчас часто такое!» — написали фолловеры в комментариях к посту.

В сторис телеведущая выставила шесть детских фотографий вместе с Анной Бузовой. Будущие звезды запечатлены в разные моменты своей жизни. На одном из фото будущая певица и звезда выглядит, как типичная модница 15 лет назад. Бузова даже иронично подписала снимок: «По стилю и бровям есть вопросы?»

Instagram @buzova86

Кроме восторженных комментариев, поклонники Бузовой вспомнили и о ссоре сестер. Много месяцев девушки не общались и даже отписались друг от друга в социальных сетях.

«Почему же чувствуется между вами холод?»

«Как хорошо, что вы в теплых отношениях!»

«Вам надо мириться и близко общаться как и раньше! Наша жизнь очень быстро летит», — посоветовали девушкам подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ольга Бузова подогревает слухи о своем замужестве.

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