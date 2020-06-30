Россию ожидает теплый июль на всей ее территории, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, почти во всех регионах страны температура ожидается около или выше нормы.

«На всей территории страны температура ожидается около и выше нормы. Июль ожидается теплым, по-настоящему теплым», — рассказал Вильфанд ТАСС в ходе онлайн пресс-конференции.

Он подчеркнул, что температурными значениями выше нормы погода порадует западные регионы Европейской части страны, а также Западную Сибирь, Красноярский край и Якутию.

Вместе с тем это не значит, что на протяжении месяца жарко будет каждый день, предупредил Вильфанд. По его словам, погодный режим будет чередоваться.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербург из-за снижения атмосферного давления вернутся дожди.