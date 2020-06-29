В Петербург возвращаются дожди

Как сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на Facebook Михаила Леуса, ведущего специалиста центра «Фобос», погоду в понедельник еще формирует антициклон, благодаря которому в городе и области продержится сухая и теплая погода с комфортной температурой. Однако со вторника атмосферное давление будет падать, что приведет к постепенному похолоданию и началу дождей.

Так, в понедельник температура будет держаться на уровне 23–25 градусов выше нуля, ветер будет восточный 4–9 м/с. В области похожая ситуация, однако в некоторых местах воздух прогреется лишь до 18 градусов. Атмосферное давление будет падать в течение дня и остановится на отметке 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее 5-tv.ru писал, что во многих регионах начались погодные аномалии. Например, в Якутии был побит температурный рекорд, а Хакасию накрыло тропическим ливнем.