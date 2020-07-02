«Хочется быть красивой»: Ольга Бузова перенесла операцию
Знаменитая певица и телеведущая рассказала, что заставило ее лечь под нож хирурга.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Звезда Instagram, певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что несколько часов назад пережила серьезную операцию.
В опубликованных Insta-сторис артистка призналась, что давно страдала от зубной боли, но идти ко врачу не хотела из-за банального страха, знакомого каждому с самого детства. Собравшись с духом, Бузова все-таки записалась на консультацию, где ей поставили неутешительный диагноз.
«Мне пришлось один зубик полностью удалить. Представляете, я думала, что имплант — это я сразу приезжаю, и мне зубик сразу возвращают на место.... И вот только недавно я узнала, что это такая длительная процедура... Четыре месяца ходишь — он приживается к челюсти, ко рту. Честно, я так переживаю… Но надо это делать, иначе челюсть поедет, а хочется быть красивой…» — обратилась к подписчикам Ольга.
По выходу из больницы звезда тут же вышла на связь с фолловерами, сообщив, что операция по удалению зуба прошла удачно. Кроме припухших и онемевших от львиной доли обезболивающего губ артистку более ничего не беспокоит.
«Ну что, я справилась! Я жуткая трусиха! Всего боюсь и очень долго решалась… Хочу к вам обратиться, берегите, пожалуйста, свои зубки! Проверяйтесь у врачей! Раз в полгода делайте обследование всего организма. К сожалению, я вовремя не проследила за своей короночкой. И вот сейчас: кривой рот...» — отметила звезда.
А в заключение добавила, что ей предстоит пережить еще два серьезных этапа: через десять дней Ольге снимут швы, а через несколько месяцев — будут устанавливать имплант. Однако Бузова не унывает: вскоре после хирургического вмешательства артистка отправилась на работу, которая для нее «лучшее лекарство».
Ранее 5-tv.ru показал, как Ольга Бузова приводит себя в форму после тяжелых трудовых будней.
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